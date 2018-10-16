Tasarımıyla Karizmanın Dibine Vuran Scooter: Stator Ride 5

Özellikle ABD pazarında büyük bir popülariteye ulaşmaya başlayan elektrikli scooter'lara bir yenisi eklendi: Stator Ride 5.

Yurtdışında Scrooser ile Phatty gibi firmaların başarısı, kalın tekerlekli elektrikli scooter'ların oldukça revaçta olduğunu gösteriyor. Kaliforniya menşeli scooter firması Stator da bu furyaya ayak uydurmuşa benziyor.

Şu an için prototip aşamasında olan araç, 1.000 wattlık bir motora sahip ve 40 km/s hızına ulaşabiliyor. 10 veya 20 mAh'lık 48 volt lityum-iyon bataryayla satılacak olan araç, böylece tek şarjla 16/32 km yol gidebilecek. Tam şarj dolumu içinse 4 saat gibi kabul edilebilir bir süre öngörülüyor.

Aracın henüz ne zaman satışa sunulacağı belli değil ancak 2019'un sonlarına doğru yollara inmesi bekleniyor. Stator tarafından yapılan açıklamaya göre araç için yakın zamanda bir Kickstarter kampanyası başlatılarak müşterilerinden bağış toplanacak.