İngiltere merkezli elektrikli süpürge üreticisi Dyson, Singapur'da elektrikli otomobil üretmek için tesis kuracak.

Ürettiği elektrikli süpürgelerle tanınan İngiltere merkezli Dyson, Singapur’da bir tesis kurarak elektrikli otomobil üretme kararı aldıklarını açıkladı. BBC’ye göre, genelde elektrikli küçük ev aletleri üreten Dyson, Singapur’da bir tesis kurarak elektrikli otomobil üretmeyi ve ilk aracını 2021 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Dyson’ın elektrikli otomobil üretimi için tesislerini Singapur’a kurmayı seçmesinin nedeninin ise İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreciyle ilgili olmadığı belirtildi. Dyson CEO’su Jim Rowan, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada Singapur’daki tesisin inşasının Aralık ayında başlayacağını söyledi. Rowan, Singapur’un tercih edilmesinin en önemli sebebinin ülkenin yüksek büyüme gösteren pazarlara erişimi olmasını, yetenekli iş gücüne ve dağıtım zincirleriyle güçlü bağlantılara sahip olması olduğunu belirtti.

Dyson hâlihazırda elektrikli motorlar üreten bir tesis ve yapay zeka ar-ge çalışmalarına odaklanmış bir laboratuvar da dâhil olmak üzere Singapur’da varlığını üç farklı konumda sürdürmekte. Dyson, daha önce yaptıkları açıklamada elektrikli otomobillerin ar-ge çalışmalarının İngiltere’de 200 milyon sterlinlik bir yatırımla yapılacağını açıklamıştı. Şirket, bunun yanı sıra projenin hayata geçmesi için 2 milyar sterlin harcama yapmayı planladıklarını duyurmuştu.