Elektronik Sigara Kullananları Tehdit Eden Yeni Hastalık

Elektronik sigara son dönemde sıkça tartışılıyor ve bilim insanları, etkilerini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak bir kullanıcı elektronik sigaraya başladıktan 6 ay sonra nadir görülen sert metal akciğer hastalığına yakalandı.

Sadece altı ay elektronik sigara kullanan 49 yaşındaki emekli bir köpek eğitmeni öksürme ve solunumda hırıltı şikayetleriyle doktora gitti. Kadın, yirmili yaşlarında sigara içmeye başlamasına rağmen sağlıklıydı. Doktorları ona nadir görülen Sert Metal Pnömokonyozu teşhisi koydu. Bir diğer adıyla "kobalt akciğer" hastalığı.

Şimdiye kadar bu akciğer rahatsızlığı en çok metal işçilerinde görüldü. Tipik olarak, aletleri keskinleştiren, elmasları cilalayan veya diş protezi yapan kişiler de sert metal akciğer hastalığı riski altında ancak köpek eğitmenleri değil. Yapılan araştırmalarda, Kkdının hastalığına sebep olan şeyin elektronik sigara olduğu anlaşıldı.

European Respiratory Journal'de yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ZenPen marka elektronik sigaradan gelen sıvıyı analiz ettiler ve içerisinde nikel, alüminyum, kurşun ve kobalt gibi toksik metaller buldular. Sert metal akciğer hastalığı, doktorların en kötü kabusu çünkü geri dönüşü yok ve ömür boyu akciğer sorunlarına neden olabiliyor. Hastalık, akciğer dokusunun mikroskopla taranmasıyla analiz ediliyor ve ciğerlerde, diğer hastalıklarda gözlenmeyen sıradışı bir görünüme neden oluyor.

Elektronik sigara kullanıcıları ağır metaller içeren buharı soluduğunda, ince partiküller akciğer hücrelerine yerleşerek geri dönülemez bir hasara neden olabiliyor. Hasarlı hücreler diğer hücreleri de etkileyebiliyor ve sonunda mikroskop altında açıkça görülebilen büyük beyaz kan hücreleri oluşturuyor. Bu büyük makrofajlar kalıcı yaralara, solunum problemlerine ve kronik öksürüğe neden olabiliyor.

Araştırmacılar, eğiticinin sert metal akciğer hastalığının büyük olasılıkla elektronik sigaranın ısıtılmış bobininden kaynaklandığını açıkladı. 2018'de yapılan bir çalışma, sert metallerin yeniden doldurulan kartuşlardan değil, elektronik sigaraların bobinlerinden sızdığını göstermişti.

Elektronik sigaralar, çoğu zaman sigaraya alternatif olarak kullanılıyor. Ancak kesinlikle zararsız değiller ve çalışmanın gösterdiği gibi, sonuçlar yıkıcı olabiliyor. Bilim insanları sigara içenlerin elektronik sigaraya geçmemelerini öneriyor.