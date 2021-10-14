ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkedeki bir elektronik sigara markasının kit ve likit ürünlerine ilk kez onay verdi. Piyasadan numune toplamaya başlayan yetkililerin, bu iznin kapsamını genişletecekleri düşünülüyor. Uzmanlara göre elektronik sigara, normal sigaralar kadar zararlı değil.

Bundan birkaç yıl önce dünyanın pek çok yerinde tartışılan bir mesele vardı. Elektronik sigaralar... Bizler de sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde defalarca, bu ürünlerin yol açtığı sorunlardan bahsetmiştik. Bu sorunlar kimi zaten kalitesiz pil kullanımı nedeniyle yaşanan patlamalar olarak karşımıza çıkarken, kimi zaman insanların yakalandığı hastalıklardı. Ancak şimdi, Mayıs 2019'da aromalı elektronik sigaraları tamamen yasaklayan ABD'den dikkat çeken bir haber geldi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkenin pek çok yerinde satışta olan bir markaya ait elektronik sigara ve likitler için onay verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, elektronik sigaraların masum olmadığı ancak normal sigaralara kıyasla insan vücudunda daha az toksik madde bıraktığı ifade edildi. Yani sigarayı bırakmak için kullanılan bu ürünler, normal sigaralardan çok daha az zararlıydı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilk kez bir elektronik sigara üreten markaya onay verdi:

Aslına bakacak olursak ABD'nin her yerinde elektronik sigara satışı yapılıyor. Ancak bu ürünlerle ilgili yıllardır devam eden bir tartışma vardı. İşte FDA, bu durumu ortadan kaldırmak için bir ilke imza atmış oldu. Yapılan incelemeler sonucunda, bir markaya ait elektronik sigara ürünleri ile nikotinin vücuda alınmasını sağlayan en az bir çeşit sıvıya izin verildi. Yetkililer, piyasadaki çok sayıda elektronik sigara ve likit markasından numune talep ederek, bu kararın kapsamını genişletmeye çalışacaklar. Ancak; söz konusu markanın bazı likitlerinin bile FDA'dan onay almadığını belirtelim. Yani bu sıvıların içeriği, uzmanlar için kritik bir önem arz ediyor.

Elektronik sigara satışı Türkiye'de yasak. Peki ABD'de alınan karar burayı nasıl etkiler?

Onayın ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden alınması, her ne kadar ABD pazarını ilgilendiriyor olsa da bu kararın etkileri, diğer ülkelerdeki kurumların da dikkatini çekecektir. Elektronik sigaralar doğrudan tütün ürünü olmadığı için Türkiye dahil diğer ülkelerdeki eşdeğer kurumlar FDA'nın raporlarına göre hareket edebilir. Şimdilik bu konuda net bilgiler vermek için oldukça erken görünüyor.

ABD'li yetkililer, elektronik sigaranın normal sigara kadar tehlikeli olmadığına karar vermiş olsalar da tartışmalar tam olarak sona ermiş değil. Zira elektronik sigara, pek çok ülkede özellikle de gençler arasında yaygın. Bazı kesimler, alınan kararın yanlış olduğunu, FDA yüzünden daha fazla yaygınlaşacak olan elektronik sigaraların gençler için yeni bir kendini öldürme yolu olacağını ifade ediyorlar. Ancak bu tepkilerin pek de mantıklı olduğunu söyleyemeyiz. Zaten pek çok ülke, elektronik sigaraların satışına ses çıkarmıyor olsa da bu ürünlerin reklamlarının yapılmasını engelledi. Ürünlerin 18 yaşından küçük çocuklara ulaştırılmasının engellenmesi, sigara lobisine büyük sekte vurabilir ve tüm tartışmaların sona ermesini sağlayabilir gibi görünüyor.