Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, elektronik ticarette güven damgası uygulamasının başladığını söyledi. Bakan Pekcan ayrıca uygulama hakkında detaylı bilgiler de paylaştı.

Teknoloji ilerleyip hayat hızlandıkça, e ticarete olan ilgi de artıyor. Devlet kurumları da bu değişimlere ayak uyduruyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından e-ticaret sitelerine güven damgası verileceğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sistemin amacını elektonik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi, e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin test edilmesi olarak açıkladı.

Bakan Pekcan’ın açıklamalarına göre, güven damgası verme yetkisi TOBB’a ait olacak.

E-ticaret konusunda yaşanan gizlilik, güvnlik ve hizmet kalitesi sorunlarının aşılmasını amaçlayan bakanlığın bu projesi, 100 günlük eylem planı içerisinde de yer alıyordu. Bakan Pekcan, "Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla 'Güven Damgası' sistemi oluşturuldu. 'Güven Damgası' sistemi sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet üzerinden alışveriş yapabilecek. Sisteme gönüllülük esasına göre dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri, Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklar. Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine, GDS tarafından 'Güven Damgası' tahsis edilecek" ifadelerini kullandı.

Damga alan sitelerin denetimlere tabi olacağını da söyleyen Pekcan, "Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek, vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu açıklar düzeltilebilecek ve 'Güven Damgası'na sahip olan sitelerin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Güven Damgası'na sahip e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacak, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, e-ticarette ürün boyutları, malzeme bilgisi, kargo takibi gibi hizmetler de verilerek hizmet kalitesi arttırılacak.

Çevrimiçi bir şikayet sistemi kurulacağını, bu sayede güven damgasına sahip siteler ile vatandaşlar arasındaki sorunların hızla çözüleceğini söyleyen Ticaret Bakanı, Güven Damgası verme hakkı bulunan TOBB’un en az bir uluslararası güven damgası sağlayıcı kuruluşa üye olması gerektiğini, böylece o kuruluş logolarının da kurumların sitesinde kullanılabileceğini söyledi. Bakan Pekcan, "Böylece, bu kuruluşların uluslararası geçerliliği olan logoları 'Güven Damgası' alan işletmeler tarafından kullanılabilecek, işletmelerimizin yeni pazarlara açılması ve yeni müşterilere ulaşması kolaylaşacak, uluslararası güvenilirliği tesis edilecek, uluslararası rekabet gücünün ve elektronik ticaret hacminin arttırılması sağlanacaktır" ifadesini kullandı.