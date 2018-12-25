Elephone A6 Mini Su Damlası Çentiği ve Android 9 ile Gelecek

Elephone'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni telefonu hakkında bir video sızdırıldı. Videodaki görüntülere göre yeni telefonun ismi Elephone A6 Mini olacak ve telefon Android 9 Pie ile birlikte gelecek.

Çinli telefon üreticisi Elephone, adından söz ettiren cihazlar geliştirmeye devam ediyor. Firmanın 2018'da piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni modeli hakkında ilk bilgiler, sızdırılan bir video ile gün yüzüne çıktı. Elephone A6 Mini'nin videodaki versiyonu mavi rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Elephone, geride bıraktığımız Ekim ayında Küresel Kaynaklar Elektronik Fuarı 2018'de A6 Mini'nin bir prototipini tanıtmıştı. Videoda gösterilen cihaz ise artık stabil bir şekilde çalışan ve kullanıma hazır bir akıllı telefon. A6 Mini, bu haliyle piyasaya çıkmaya hazır gibi görünüyor.

Ayrıca elde edilen görsellere göre A6 Mini'nin iki arka kamerası ve bir LED flaşı bulunuyor. Elephone A6 Mini'nin en dikkat çeken özelliği ise parmak izi okuyucusunun yan panele konumlandırılmış olması. Elephone A4'te de benzer bir strateji izleyen Elephone, bu hamlesiyle yeni bir trendin fitilini ateşleyebilir. Telefonun alt kısmında ise 3,5 mm kulaklık girişi ve MikroUSB portu kullanıcıların hizmetine sunulmuş.

Ekran tasarımı ilk bakışta Xiaomi Mi Play'i andırıyor. Su damlası tasarımına sahip bir çentik ile gelecek olan A6 Mini, ELE UI arayüzü ile piyasaya sürülecek. Siz de videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.