Elephone U2 Pro Tanıtıldı: İşte Tüm Detaylar

Elephone, Hong Kong Tech fuarında yeni amiral gemisi U2 Pro'yu tanıttı. Özellikle pop-up kamerası ile dikkat çeken telefon, ekran-gövde oranıyla da iddialı bir görüntüye sahip.

Çinli telefon üreticisi Elephone, bir süredir en yeni telefonu U2 Pro'yla adından söz ettiriyordu. Özellikle, akıllı telefonlarda daha dengeli fiyatları tercih eden kullanıcıların dikkatini çekecek olan telefon Hong Kong'da gerçekleşen Hong Kong Tech fuarında tanıtıldı.

Tasarımıyla beğeni toplayan cihazın ilk bakışta göze çarpan özelliklerinin başında ekran-gövde oranı ve pop-up kamerası var. Tanıtım esnasında telefonu katılımcılara da dağıtarak kameranın nasıl çalıştığını görmelerine imkan tanıyan Elephone U2 Pro'da da tahmin edeceğiniz üzere kamera uygulaması açıldığında ortaya çıkan bir kamera sistemi mevcut.

Telefonun tanıtım esnasında açıklanan teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.42 inç FHD + AMOLED ekran

Kamera: 12MP + 5MP arka, 16MP ön kamera

Batarya: 3600mAh

İşlemci: Snapdragon 845

Telefon, ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu sensör, Face ID, kablosuz şarj ve USB-C bağlantı noktasına da sahip. Elephone'un U2 Pro ile birlikte tanıttığı diğer iki akıllı telefon modelinden U2 ise 6.26-inç FHD+ AMOLED ekranla piyasaya sürülecek. Diğer model olan Elephone PX ise 6.34-inç HD ekranı, 16MP+2MP kamerası ve 3GB + 32GB - 4GB + 64 GB modelleriyle satışa sunulacak.