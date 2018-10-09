Elinde Telefonla Yürüyen 'Mobil Zombilere' Özel Yol Yapıldı

Litvanya'da akıllı telefonlarını yürürken kullanan yayaların güvenliği tehdit etmesi, farklı önlemler alınmasına sebep oluyor.

Son zamanlarda yolda sıklıkla karşılaştığımız yürürken telefonuyla ilgilenen insanlara 'mobil zombiler' adı veriliyor. Litvanya'nın Vilnius kenti ise bu tür zombiler için özel bir yol yaptı.

Çin'deki Çongçing ve Belçika'nın Anvers gibi şehirlerden sonra şimdi de Litvanya'daki Vilnius kentine sürekli akıllı telefonuyla meşgul olan, bununla birlikte dikkatsiz olan yayalar için özel bir yol yapıldı.

Şimdilik yalnızca 300 metre uzunluğundaki yol, mobil zombi olarak adlandırılan yayaların, sürücülerin ve diğer yayaların hayatını riske atmasını engellemek amacıyla kuruldu. Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Simasius, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Vilnius gerçek bir teknoloji kenti. Bu proje ile yaklaşık 550 bin nüfuslu kentte yazılım ve bilim endüstrilerine dikkat çekmeyi planlıyoruz. Bu sayede sektör çalışanları ile kalifiye işçileri kente çekmeyi planlıyoruz."

Litvanya'da bu yolun açılmasının, bu ayın başında yayaların karşıdan karşıya geçerken telefon kullanmalarının yasaklanmasından sonra gelmesi de manidar diyebiliriz.