Bir Programcı, Ellerine 4 Bilgisayar Çipi Yerleştirdi

ABD'de siber güvenlik araştırmacısı olarak çalışan bir yazılım mühendisi, ellerine 4 bilgisayar çipi yerleştirdi. Teknolojinin sınırlarını zorlamaya çalışan adam, derisinin altına yerleştirilen çiplerle, implantların siber güvenlik üzerindeki etkisini araştırıyor.

29 yaşında bir yazılım mühendisi olan Ben Workman, mühendislik ve teknolojiyi kendi bedeniyle birleştirdi. Workman'ın elinde RFID ve NFC bilgisayar çipleri bulunuyor. Ayrıca Tesla aracına erişebilmesi için sağ eline bir Tesla anahtarı yerleştirmiş durumda. Sol elinde ise bir mıknatıs var.

Mıknatısı, ataşları ve metal zincirleri çekmek için eğlence amaçlı kullandığını belirten adam, RFID ve NFC çipleri ile akıllı telefonların bazı işlevlerini ellerine taşıdı. Örneğin, elinin bir dokunuşuyla, birinin iletişim bilgilerini telefonundan elindeki çipe kopyalayıp, daha sonra kişi veritabanına ekleyebiliyor.

Ayrıca Wi-Fi ağı yapılandırabildiğini belirten Workman, "Yapılandırılmış bir router'ım varsa, bu yapılandırmayı çipe gönderebilirim. Bir Wi-Fi ağını otomatik olarak yapılandırabilirim." diyor.

Programcı olarak çalışan Workman, implantlar için kod yazabiliyor. Programladığı çipler sayesinde evindeki akıllı cihazları kontrol etmek için ellerini kullanıyor ve işyerinde kapıyı açmak için kullandığı çalışma rozetini bile eline programladı. Mühendis, implant işleminin kediler ve köpekler üzerinde yapılan mikroçipleme işlemiyle aynı olduğunu söyledi.

İmplantları yerleştirmenin acılı bir işlem olduğunu söyleyen adam, RFID, NFC ve mıknatısın bir şırınga ve tıbbi ekipman kullanılarak derisinin hemen altına yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca Tesla anahtarının eline sığması için, elinin arka tarafındaki eklemlerine neşterle 5 mm'lik kesik atıldığını ekledi. Kesiğin iyileşmesi zaman alsa da, Workman implantların enfeksiyon veya komplikasyona yol açmadığını söyledi.

Bu tarz vücut modifikasyonları "biohacking" olarak biliniyor. Workman, Utah'ta bir siber güvenlik araştırmacısı olarak çalışıyor ve bu tür implantların siber güvenliği iyileştirmede ne kadar etkili olduğunu araştırıyor.

Ele yerleştirilen NFC Çipi

Yine ele yerleştirilen Tesla Model 3 Anahtarı