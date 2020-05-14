Elon Musk, 100 Milyon Dolarlık 5 Mülkünü Satışa Çıkardı

Milyarder girişimci Elon Musk, artık ev sahibi olmak istemediğini açıklamasının ardından mülklerini bir bir satışa çıkarmaya başlamıştı. Musk, son olarak toplam değeri yaklaşık 100 milyon dolar olan 5 evi daha satılığa koydu.

Tesla CEO'su Elon Musk, 21. yüzyılın en çok konuşulan iş insanlarından biri ve net servetinin yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Yaptığı her hareketi olay olan Musk, bu ayın başlarında attığı bir tweet ile sahibi olduğu tüm mülkleri satarak sonunda evsiz kalmayı planladığını açıklamıştı. Başta yine Musk tarzı bir espri sanılan bu tweet, ünlü iş insanının mülklerini bir bir satışa çıkarmasıyla ciddiye alınmaya başladı.

Elon Musk, 1 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Neredeyse tüm fiziksel mülklerimi satıyorum. Ev sahibi olmayacağım." ifadelerini kullanmıştı. Musk ayrıca, 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü aktör Gene Wilder'ın eski evinin sahibi olduğunu da belirterek bu evi sadece yıkılmaması ve 'ruhunun bozulmaması' şartıyla satacağını belirtmişti.

Mülklerini bir bir satışa çıkaran Elon Musk, evsiz kalmaya(!) niyetli

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kapanan Kaliforniya'daki elektrikli otomobil fabrikasını yerel yönetmeliğe karşı gelerek yeniden açan Musk, Los Angeles bölgesindeki dört mülkünü daha "sahibinden satılık" olarak satışa çıkardı. Mülkler için talep edilen toplam fiyatın ise 62.5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Musk ayrıca İngiltere'de bulunan 35 milyon dolar değerindeki bir malikaneyi de aynı şekilde satışa çıkardı.

Güney Afrikalı iş insanı, geçtiğimiz hafta Gene Wilder'ın eski evinin yanı sıra Bel Air bölgesinde yer alan bir başka mülkünü daha satışa çıkarmıştı. Gene Wilder'ın evi için istenen fiyat 9.5 milyon dolarken; yedi yatak odası, iki katlı kütüphanesi, yüzme havuzu ve tenis kortu olan 1850 metre karelik diğer konak için 20 milyon dolar fiyat biçildi.

Elon Musk, yakın zamanda katıldığı bir podcast'te, "Mülkler üzerinizde baskı kurulmasına neden oluyor. Biliyor musunuz; onlar bir tür saldırı vektörü. İnsanlar diyor ki, 'Hey, milyarder! Tüm bunlara sahipsin.' Artık bir şeyim yok. Şimdi ne yapacaksın?" diyerek kararının ardındaki sebepleri açıklamıştı.