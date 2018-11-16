Elon Musk, 7.500 Uyduyu Daha Uzaya Gönderecek

ABD’nin uydu, televizyon, radyo gibi iletişimini denetlemekle görevli Federal İletişim Kurumu, SpaceX’in 7.518 uyduyu alçak yörüngeye fırlatmaya yönelik iddialı planını oy birliğiyle onayladı.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink projesi için önemli bir adımı geride bırakmış durumda. Onay alınan uydular, Federal İletişim Kurulu’ndan daha önce onayı alınan 4.425 uydu ile birlikte Starlink projesinin bel kemiğini oluşturacak. Evrensel bir genişbant ağ kurmak isteyen şirket, gezegenin her köşesine yüksek hızda internet kapsama alanını ulaştırmayı kafaya takmış durumda. SpaceX’in bu ağı kurmak için uzaya fırlatacağı uydulara 10 milyar dolardan fazla para harcaması bekleniyor.

SpaceX, projenin ilk aşamasında 4.425, daha sonra 7.518 Starlink uydusunu alçak yörüngeye yollamayı planlıyor. İlk uydu grubu yer yüzeyinden 1.100 km ile 1.325 km uzakta seyrederken, ikinci grup ise 335 km ile 346 km irtifada seyredecek. Yollanacak olan 7.518 uydu, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde faaliyet gösterecek.

SpaceX, gönderilecek uyduların Dünya’ya yakınlığından dolayı, halihazırda kullanılan kablo ve fiberoptik ağlara rakip olacak Starlink internet ağının, 25ms gibi düşük gecikmelere ve gigabit seviyesinde yüksek hızlara ulaşacağını bildiriyor. Starlink projesiyle birlikte yalnızca hız sağlanmayacak, altyapıdan dolayı internet erişimi zayıf ve ya yetersiz olan bölgeler de kaliteli internet hizmetine kavuşmuş olacak.

Elon Musk ve ekibinin bu projeyi planlı ve hızlı gerçekleştirmesi gerekiyor çünkü Federal İletişim Kurumu kuralları gereğince, onayı verilen tüm uyduların en az %50’sinin önümüzdeki 6 yıl içinde yollanması gerekiyor. Aynı zamanda tüm uyduların yörüngeye fırlatılmasının da 9 yılda tamamlanması gerekiyor. Yani SpaceX’in 11.943 uydu için en fazla 9 senesi bulunuyor. Rakamın büyüklüğünü görebilmek için şu an yörüngede bulunan uydu sayısının 1.886 olduğunu belirtelim.

Şirket, Starlink projesi için 22 Şubat 2018’de 'Tintin A' ve 'Tintin B' adını verdiği iki test uydusunu başarıyla yörüngeye fırlattı. Bu iki uydu, şu anda küçük ölçekteki lokasyonlarda test ediliyor. İleride bu iki test uydusunun ağda kullanılıp kullanılmayacağı ise şu an bilinmiyor. Elon Musk ve SpaceX'in bu projede ne kadar ilerleyeceğini zaman ileledikçe göreceğiz.