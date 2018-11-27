Yaptığı açıklamalar ve attığı tweetlerle gündemden düşmeyen Elon Musk, tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Musk’a göre dünyayı değiştirmek için haftada 80 ila 100 saat arasında çalışmak lazım.

Tesla ve SpaceX gibi önemli firmaların kurucusu olan ve birçok kişi tarafından dâhi kabul edilen girişimci Elon Musk, Twitter'dan bazı paylaşımlarda bulundu. Her zamanki gibi tartışma yaratan Elon Musk, bu defa da çalışma saatleri hakkındaki fikirlerini açıkladı.

“Çalışmanın daha kolay olduğu yerler de var, ancak kimse dünyayı haftada 40 saat çalışarak değiştirmedi.” diyen Musk, elbette ki kendi şirketlerini kastediyordu.

Son dönemde çalışanlarını fazla zorladığı ve kötü çalışma şartlarının kötü olduğu iddiaları ile uğraşan Musk için bu açıklama çok da şaşırtıcı değil. Twitter’da bir kullanıcı tarafından sorulan “Dünyayı değiştirmek için kaç saat çalışmak gerekir?” sorusunu Musk, 80 ila 100 saat arasında olduğu şeklinde cevapladı. Musk’a göre 80 saatten sonrasında acı katlanarak artıyor.

Musk daha önce, Tesla Model 3’ün çıktığı dönemde kendisinin haftada 120 saat çalıştığını, diğer çalışanların da haftada 100 saati bulduğunu söylemişti. Konuyla ilgili iletişime geçilen Tesla çalışanlarından bazıları işin fazla olduğunu söylerken, bazıları bu durumdan keyif aldıklarını açıklamıştı.