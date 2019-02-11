Mars'a Seyahatin Bedelinin, 500.000 Dolar Olacağı Sanılıyor

Mars'a yolculuk pek çok insan için bir hayal olabilir ancak Elon Musk için ulaşılmasına çok az kalan bir hedef. Musk, şimdiden muhtemel yolculuğun bilet ücretlerini konuşmaya başladı bile.

SpaceX, başarılması hatta inanılması bile güç projeleri gerçekleştirerek çok önemli işlere imza attı. Şirketin dahi CEO'su Elon Musk ise her fırsatta, Mars'a yerleşmeyi ne kadar çok arzuladığını dile getiriyor. Başarılı şirket, Mars'a yolculuğu mümkün kılabilmek için bir yandan çalışmalarına hızla devam ederken diğer yandan da yolculuğun gerçekleşmesi senaryosunun maliyet hesabını yapıyor.

SpaceX'in Mars yolculuğu için inşa ettiği dev uzay gemisi Starship'in çalışmalarına hız vermesiyle, Elon Musk'a gelen sorular artmaya başladı. Ünlü CEO, Twitter'dan gelen soruları titizlikle yanıtlarken, bir yandan da gelecek için hedeflerini paylaşıyor. Platform üzerinden Musk'a yöneltilen "Sizce, Mars/Ay yolculuklarının tahmini bedeli ne olacak?" sorusunu cevaplayan iş adamı, yaklaşık 500.000 dolar civarında bir bedel telaffuz etti. Musk'ın ifadesine göre, bir gün bu yolculukların bedeli 500.000 dolardan çok daha az olacak hatta 100.000 dolardan bile az olacağı günler gelecek ve insanlar Dünya'daki evlerini satıp Mars'a gitmeye karar verebilecek.

Musk, aynı zamanda Mars'a giden kişilerin durumdan memnun olmayarak geri dönmeyi istemeleri halinde, dönüş yolculuğunun ücretsiz olacağını sözlerine ekledi. Kendisinin kızıl gezegene gidip, yerleşme ihtimaline ise %70 gibi bir ihtimal tanımladı. SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship, ilk olarak insanlı macerasına Ay'ı hedefleyerek çıkacak. Bu görev başarı ile tamamlandıktan sonra da Mars yolculuğu için çalışmalara başlanacak.