Elon Musk'a Göre Tesla'nın SUV'u Model Y Üretime Hazır

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Elon Musk, çarşamba günü yaptığı açıklamada Model Y'nin son prototipini onayladığını açıkladı. Elektrikli SUV büyük yol katetse de üretim 2020'den önce başlamayacak.

Elon Musk yaptığı açıklamasında Model Y hakkında detaylarla ilgili çok fazla bilgi paylaşmadı. Üretimin gecikmesinde şirketin Model Y'yi üretecek bir yerinin olmaması iddialar arasında oldu. Çünkü Kaliforniya fabrikası hali hazırda tam limitte çalışıyor. Model 3 üretimi için bile fabrikanın yanına tenteden yapılmış portatif bir ürettim hattı kurulmuştu.

Nevada fabrikasının ise %30 hisselerini elinde tutan Tesla, burada üretim yapabilmek için paraya ihtiyaç duyuyor. Bu hazırlıklar için de süre gerektiği belirtiliyor.

Çin'e Fabrika Kurulacak

Shanghai'da kurulması planlanan fabrikanın asıl amacı Model 3 üretimini arttırmaktı. Ancak üretimin yeni çıkacak olan Model Y için de yeterli olabileceği söyleniyor. Model 3 ile beraber oldukça iyi bir gelir elde elen Tesla, ülkesinde en çok satan otomobillerden birinin sahibi olmaktan da oldukça memnun.
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Model 3 ile birlikte bazı tecrübeler de elde eden Tesla, yeni üretecekleri SUV'un daha erişebilir bir konumda olmasını hedefliyor. Açıklamalar sırada Elon Musk, kişisel olarak en çok Tesla Pick-Up ve kamyon konusunda heyecanlı olduğunu söyledi.
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Kaynak : https://www.theverge.com/2018/10/24/18020936/teslas-model-y-crossover-prototype-production
Etiketler: tesla, Elon Musk, model y
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