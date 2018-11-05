Elon Musk Açıkladı: Tesla'nın Yeni Durağı Hindistan Olacak

Space X'in de sahibi olan Elon Musk, Tesla Motors'u dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'a da taşıyor.

Şüphesiz ki elektrikli araba deyince akla ilk gelen şirket Tesla Motors. Elon Musk ve ortakları tarafından 2003 yılında kurulan firma, ABD’deki 1 numaralı elektrikli otomobil üretim firması konumuna geldi.

Değeri milyar dolarlarla ölçülen firma, 2019 yılında Hindistan pazarına açılmayı planlıyor. Halihazırda Çin’deki en büyük dış yatırımcı konumunda olan Tesla Motors, orada da haftada 3000 araba üretmeyi planlıyor. Ayrıca Çin’de Model S ve Model X’ler satışa sunulmuş durumda.

Şirketinin değeri 11.8 milyar dolar olan Elon Musk, ABD’de 27 bin adet Model S satışı gerçekleştirmiş durumda. Elektrikli otomobillerin pek popüler olmadığı Hindistan’da Tesla’nın nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

Ayrıca Elon Musk’ın Los Angeles’da dev tüneller yapan Boring Company isimli şirketi de mevcut. Şirket, burada yaptığı tünellerle de Los Angeles trafiğini azaltmayı düşünüyor. Sonrasında ise projenin tüm büyük şehirler için uygulanabilir olması planlanıyor.