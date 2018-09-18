Elon Musk, Ay'a Japon Milyarder İle Beraber Gidebilir

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, SpaceX'in Ay'a yapacağı insanlı görevde kimin yer alacağını açıklamıştı. Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın bu görevde yer alacağı kesinleştikten sonra Elon Musk, kendisinin de rokete binebileceğini söyledi.

2023 yılında fırlatılacak olan SpaceX'in roketi Big Falcon Rocket (ya da kısa adıyla BFR), 38 katlı bir bina boyunda. Mühendisler ise hem roket hem de uzay-yaşam sistemi olan bu aracın prototipini, Los Angeles Limanı'nda geliştirmekle uğraşıyorlar.

BFR'daki tüm yolcu biletlerini açıklanmayan bir miktardaki paraya (muhtemelen milyon dolarlara) satın alan Yusaku Maezawa, bir grup sanatçıyı rokete binmeleri için çağırıp #dearMoon adını verdiği görevle buluşturmak istiyor.

Kesin olmayan planlara göre 6 gün sürecek olan uçuşla beraber BFR, Ay yüzeyine oldukça yaklaşacak ancak iniş gerçekleştirmeyecek.

SpaceX Ay görevi için Maezawa ile en azından 2017 yılından beri görüşmekte. İlk planlar daha küçük olan Crew Dragon kapsülünün Falcon Heavy roketinin ucuna takılacağı yönünde olsa da son karar BFR'nin kullanılması şeklinde.

BFR öncekilere ve rakiplerine göre oldukça büyük, çok daha güçlü ve çok çok iddialı. Musk, sonunda bu sistemi Mars'ı kolonize etmek için kullanmayı umuyor.

Eğer #dearMoon görevi başarılı olursa -ki Musk bunu "çok tehlikeli ve hiç de kolay değil." şeklinde nitelendiriyor- Maezawa ve yanında getireceği ekip Ay'ın ilk turistleri olacak. Aynı zamanda bu, NASA'nın 1972'deki Apollo görevinden sonraki ilk insanlı ziyaret deneyimi olacak.

Elon Musk, birçok sanatçıyla beraber Ay'a Gidecek mi?

Musk, Maezawa'yı tanıttıktan ve BFR hakkında bilgi verdikten sonra, odadaki muhabirler ikiliyi sorulara boğdu. Sorular sorulardan birinin ise kendisi hakkında olduğunu anlayınca şöyle bir cevap verdi:

"Benim Ay'a gitmem mi? Bundan pek emin değilim. Yusaku bana daha önceden bunu sormuştu ancak hâlâ bilmiyorum." Bu cevaptan sonra Maezawa araya girerek "Lütfen, lütfen gel." dedi. Musk ise "Tamam, belki ikimiz de o uzay gemisinde olabiliriz." dedi.

Dahi milyarder Elon Musk'un bunları söylerken şaka mı yaptığını ya da doğruyu mu söylediğini kestiremiyoruz. 2023 yılına -ve fırlatmaya- yaklaştıkça aslolan neymiş, göreceğiz.