Yüzyılın girişimcisi olarak gösterilen, son zamanlardaki tavırlarıyla itibar kaybına uğrayan Elon Musk, elektrikli uçak tasarımından bahsederken uçuşa geçti. Ünlü iş adamı, yayın sırasında, herkesin gözü önünde bitkisel uyuşturucu ve viski içmeye başladı.

Elektrikli ulaşım teknolojilerini ucuza mal edip satan; spor arabalar, otomobiller ve hatta tırlar üreten Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk, 2018’in kariyerindeki en kötü yıl olduğunu söylemişti. Şubat ayında yine kurucusu olduğu SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle ilk spor arabasını Mars’a gönderen Musk, kafayı yeryüzündeki ulaşım teknolojilerine fena şekilde taktı.

SpaceX’in BFG roketleriyle Dünya yörüngesinde yolcu taşıyıp, en uzun hava yolculuğu süresini 30 dakikaya düşürmeyi amaçlayan Musk’ın bir de elektrikli uçak projesi var. Kendisi, bu projesinin detaylarını, radyocu Joe Rogan’in programında açıkladı. Programın görüntüleri, eş zamanlı olarak YouTube üzerinden de yayınlanıyor.

Elon Musk, yayın sırasında uçmaktan ve elektrikli uçaklardan bahsederken viski içmeye başladı. Ardından da bitkisel uyuşturucu sigarasını çıkartıp tüketti:

Uçak işinin o kadar da önemli olmadığını söyleyen Musk, “Elektrikli otomobiller önemlidir, güneş enerjisi önemlidir, enerjinin sabit olarak depolanması önemlidir. Bu şeyler, elektrikli süpersonik uçağı (VTOL'u) yapmaktan çok daha önemli.” dedi. Ayrıca fosil yakıtlar hakkında “insanlık tarihinin en iddialı denemesidir” açıklamasında bulundu.

Yine de Musk, Rogan’ın isteği üzerine, bir yandan uygunsuz davranışlarına devam ederken uçağından söz etmeye devam etti. Musk, “Elektrikli bir uçakla ilgili ilginç olan şey, mümkün olduğu kadar yükseğe çıkmak istediğinizdir. Bunun ancak pil paketinde belirli bir enerji yoğunluğuna ihtiyacınız vardır, çünkü yerçekimi potansiyel enerjisini aşmak durumundasınız. Onun üstesinden geldiğinizde ve yüksek irtifada olduğunuzda, kullanacağınız enerji miktarı çok düşük olur. Pilinizde kalan ekstra enerjiyle yeryüzüne geri dönebilirsiniz” dedi.

Musk, uyuşturucusunu içmeye devam ederken, “Atmosfer ve okyanuslarla çılgın bir oyun oynuyoruz. Yeraltından çok miktarda karbon alıyoruz ve bunu atmosfere bırakıyoruz, bu çılgınlık. Bunu yapmamalıyız. Bu çok tehlikeli. Sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırmalıyız. Demek istediğim, tuhaf olan şey, belli ki uzun vadede petrol tükenecek. Benim yapabileceğim ve yakabileceğimiz çok fazla enerji var. Uzun vadede sürdürülebilir bir enerji taşımacılığına ve enerji altyapısına sahip olmalıyız. Bunun son nokta olduğunu biliyoruz, bundan eminiz. Öyleyse neden bu yeraltı olayını, yeraltından trilyonlarca ton karbon aldığımızı, atmosfere ve okyanuslara saldığımızı görmüyoruz? Bu delice şey, insanlık tarihinin en aptal deneyidir. Bunu neden yapıyoruz, bu delilik.” şeklinde konuştu.

Türkçe altyazılı filmlerde olduğu çevirmek gerekirse Rogan, “Yani hapı yuttuk mu?” diye sorunca Musk, “Hayır hapı yutmadık. Sadece sürdürülebilir enerjiye yönelik eğilim çok yavaş ilerliyor.” cevabını verdi. Hapı yutmakla ne kastettiklerini anlamış durumdayız.

Elon Musk, büyük bir kısmı hayalperestlik gibi görünen çok sayıda projeyi gerçekleştirdi. Ekranlardaki ve radyolardaki tavırları da her zaman konuşulacak gibi görünüyor. Asıl ironi ise sürdürülebilir enerji ve karbondan bahsederken, uyuşturucu madde tüketmesi oldu. Bu durum ona göre pek de önemli değil, ancak fazlasıyla duyarlı davranması gereken pozisyona sahip birisine göre “yapılmaması gerekenler” listesinin başında bulunuyor.