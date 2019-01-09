Elon Musk, Çin Başbakanı ile Neden Görüştü?

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bugün Çin Başbakanı Li Keqiang ile Çin ve ABD ilişkilerini de konu alan bir görüşme gerçekleştirdi. Peki bu görüşmenin amacı neydi?

ABD ile Çin arasındaki ticari restleşme, 2018 yılında adeta tepe noktasına vardı. Donald Trump'ın Çin menşeli şirketler üzerinden uyguladığı ambargo, zaten gergin olan Çin ve ABD ilişkilerini kopma noktasına kadar getirmişti.

Yeni dönemde ilişkilerin ne yönde seyredeceği merak konusuyken, Elon Musk, Çin'de önemli temaslarda bulundu. Bu yıl içerisinde Çin'de açılması beklenen ve tam 2 milyar dolarlık bir yatırımla kurulacak olan devasa fabrikanın temeli atılmışken, hem fabrikanın geleceği hem de mevcut ilişkiler üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Taraflar, toplantı sonrası kısa bir açıklama yaparken, görüşmenin olumlu geçtiğini ve temasların iki taraf için de faydalı olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın, "Çin'le görüşmeler şu an oldukça olumlu ilerliyor." tweet'inden sonra ilişkilerin normalleşme yolunda hızla ilerlediğini söyleyebiliriz.

Her iki ülkede de ciddi yatırımlar planlayan Tesla ve Elon Musk cephesiyse, bu ilişkilerin emniyet sibobu olacak gibi görünüyor.