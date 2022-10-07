Elon Musk, Kızıyla Arasının Neden Bozuk Olduğunu Açıkladı

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda ismini değiştirmek için mahkemeye başvuran çocuğu ile arasının neden bozuk olduğu hakkında açıklamalarda bulundu. Musk, kızıyla arasındaki uzaklaşmanın okullarda öğretilen şeyler ve zenginlere olan nefret nedeniyle olduğunu düşündüğünü aktardı.

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Elon Musk, SpaceX ve Tesla gibi dev şirketlerin başında yer almasıyla insanlığın ve gezegenimizin geleceği için önem arz eden çalışmalar yürütüyor. Ancak 51 yaşındaki girişimci, en az yaptığı işler kadar özel hayatı ile de gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda Musk’ın 18 yaşına giren çocuğu ile ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Xavier Alexiander Musk isimli genç, mahkemeye başvurarak ismini Vivian Jenna Wilson olarak değiştirmek istedi ve “Biyolojik babamla hiçbir şekilde birlikte yaşamıyorum ve onunla bir ilişkim olsun istemiyorum” ifadelerini kullandı. Ünlü milyarder, şimdi de kızıyla olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Musk’a göre okullarda öğretilen komünizm ve zenginlere karşı olan nefret kızıyla arasını bozdu

Financial Times’a yakın zamanda röportaj veren Musk, mevcut siyasi eğilimleri, kızıyla olan ilişkisi gibi konularda konuştu. Görüşlerini ‘ılımlı’ olarak nitelendiren milyarder, liberal siyasetin topluma ve özellikle üniversitelere olan etkisi ile ilgili konuşan Musk, bu durumun olumsuz bir etki yarattığını düşündüğünü ifade etti.

220 milyar dolardan fazla servete sahip olan Musk, bu idealleri ‘komünist’ olarak tanımlarken kızıyla arasının bozuk olmasının nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Ayrıca Musk, zenginlere karşı nefretin de kızından uzaklaşmasının sebeplerinden olduğunu aktardı.

Diğer çocuklarıyla olan ilişkisinden de bahseden milyarder, Xavier Alexander dışındakilerle arasının iyi olduğunu sözlerine ekledi. Doğum oranının düşmesiyle ilgili endişelerini sık sık dile getiren Musk’ın bilinen dokuz çocuğu bulunuyor. Bunun yanı sıra yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler, Musk’ın beyin implantı çalışmaları yürüten şirketi Neuralink’ten üst düzey bir yöneticiyle gizli bir şekilde ikiz çocuk yaptığını da ortaya koymuştu.