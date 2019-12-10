Elon Musk, Cybertruck’la 'Küçük Bir Kaza' Geçirdi

Tesla’nın yeni aracı Cybertruck, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta görüldü. Elon Musk’ın kullandığı iddia edilen araçla yaşanan küçük kaza, sosyal medyada insanların dilinden kurtalamadı.

Tesla, yeni aracı Cybertruck’ı geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Cybertruck, tasarımı nedeniyle bir kısım insan tarafından beğenilmezken, bir kısım insansa Cybertruck için ilk günden ön sipariş verdi. Cybertruck’ı 2021 yılında yollarda görmeye başlayacağız. Ancak test aracı şimdiden yollara çıkmış durumda.

Cybertruck, geçtiğimiz akşam Los Angeles’ta görüntülendi. Elon Musk, Nobu isimli lüks bir restorana gitmek için Cybertruck’ı kullandı. Musk, restorandan ayrılırken aracın önünde birileriyle konuşuyor olsa da aracı kimin kullandığı tam olarak bilinmiyordu.

Ultra güçlü Cybertruck(!), trafik konisini parçaladı

Cybertruck, lüks restoranın otoparkından çıkarken, bir koniye çarptı. Elon Musk’ın kullandığı düşünülen Cybertruck’la yapılan bu küçük kazanın videosunun yayılmasının ardında insanlar, Cybertruck hakkında şakalar yapmaya başladılar.

Bir Twitter kullanıcısı, “Kötü trafik konisi, çelik üçgen canavarın ham gücü tarafından parçalandı” dedi. Bir başka Twitter kullanıcısı ise “Cybertruck’ın gücünü göstermek için trafik konisi kırma? Sevdim!” dedi.

Cybertruck piyasaya sunulana kadar böyle haberler ve şakalarla ile karşılaşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Cybertruck’ı yollarda görmeye başladıktan sonra araçla ilgili neler göreceğiz, tahmin bile edemiyoruz.

Ufak kazanın yaşandığı görüntü