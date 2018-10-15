Elon Musk, Devasa İnsansı Robotlar Üretebilir

Twitter üzerinden birbirinden alakasız iki ayrı tweet atan Elon Musk, animelere olan sevgisini duyururken devasa insansı robotlar olan Mecha'ları üretebileceğinin sinyalini verdi.

21. yüzyılın en tuhaf iş adamı olan Elon Musk’ın herhangi bir açıklamasının troll mü yoksa gerçek mi olduğunu anlamak pek de kolay değil. Zira Musk’ın kurucusu olduğu Boring Company, tam bir troll şirket. Bir yandan Hyperloop projesi için Los Angeles’in altını kazan Boring Company, bir yandan da bu projeye finansman sağlamak için şapka, alev silahı satıyor. Evet, Elon Musk şehrin altını kazmaya yetecek kadar parayı şapka satarak çıkarmayı başarıyor. Bizce de fazlasıyla tuhaf.

Elon Musk, dün attığı tweetler ile yine ‘Bu adam neyin peşinde?’ dedirtmeyi başardı. İlk olarak ‘Your Name’ adlı bir animenin fragmanını yayınlayarak anime sevgisini takipçilerine duyuran Musk, aynı gün içinde attığı bir başka tweette ise ‘Bir Mecha yaratmanın zamanı geldi’ diyerek insanlar tarafından yönetilen devasa robotlara da ilgi duyduğunu belli etmiş oldu. Musk’ın devasa insansı robotlar üretmekle uğraşmayacağını düşünebilirsiniz ancak bu adamın daha önce oldukça büyük alev silahları sattığını hatırlatmak isteriz.

Elon Musk dikkat çekmeyi çok iyi biliyor ve son derece karmaşık zihninin altında projeleri için finansman sağlayacak pek çok fikir bulunuyor. Mecha’nın bunlardan biri olup olmadığını şu an için bilmiyoruz. Belki de Musk, kısmen de olsa çalışan bir Mecha prototipi üretmek için mühendislerini görevlendirir ve bu prototipi fahiş bir fiyata satarak ‘gerçek’ projeleri için önemli bir finansman sağlar. Belki de hem Mecha hem de anime tweetinin tek amacı son dönemde sosyal medyadaki varlığı tartışılan Musk’ın konuyu dağıtma çabalarıdır.