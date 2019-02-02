Dahi CEO Elon Musk, elektrikli araçların zirvesinde oluşan Tesla otomobilllerinin tüm patentlerini erişilebilir hale getirdi. Dünya'yı kurtarmanın yolunun, benzinli araçlardan kurtulmak olduğunu söyleyen Musk, tüm girişimcilere patentlerini kullanmakta özgür olduklarını iletti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin, şiddetli bir şekilde görülmeye başlandığı son yıllarda, şirketler, devletler ve hatta şahıslar üzerlerine düşeni yapmak için yavaş da olsa kolları sıvıyorlar. Dünya'yı korumak için atılmış en cesur ve dikkat çekici adım ise çağımızın en ünlü CEO'larından Elon Musk'tan geldi. Musk, elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla'nın patentlerini, herkesin kullanabileceği şekilde kamuya açık hale getirdi.

Elon Musk, Twitter'dan duyurduğu haberde, herkesin patentlerini kullanmakta serbest olduğunu ve bunu yapan hiç kimseye karşı bir dava açılmayacağını belirtti. Artık birbirlerine karşı değil, küresel ısınmaya karşı savaşmanın zamanının geldiğini söyleyen ünlü iş adamı, "Bizim mücadelemiz Tesla olmayan elektrikli araçlara karşı değil, Dünya'ya zarar veren veren benzinli araç üretenlere karşı" dedi.

Tesla'nın bu yaklaşımı aslında ilk değil. Daha önce de Model S ve X 'in Linux kaynak kodunu yayınlayan Tesla'nın yaptığı bu açıklamanın, Çinli bir vatandaşın, Apple'ın sürücüsüz araç patentini çalmak suçundan tutuklanması ile aynı güne gelmesi ise dikkat çekti.