Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın bir babayla olan konuşmaları ortaya çıktı. Musk, bu konuşmalarda evlat acısından bahsederek kendi acı deneyimini paylaşıyordu.

Dünyanın en popüler şirketleri haline dönüşen Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, genellikle geliştirdiği çılgın projelerle, fikirlerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Fakat Musk, geçtiğimiz günlerde bu haberlerin tam zıttı şekilde üzücü bir haberle gündeme geldi.

Bloomberg tarafından paylaşılan haber, Elon Musk’ın 2018 yılında Tesla kazasında hayatını kaybeden bir sürücününün babasıyla yaptığı konuşmalara yer verdi. 2018 yılının mayıs ayında yaşanan kazada 18 yaşındaki Tesla Model S sürücüsü Barrett Riley ve yolcu koltuğundaki arkadaşı, hayatlarını kaybetmişlerdi.

"İlk oğlum kollarımda öldü"

Kazadan bir süre sonra Musk ile 18 yaşındaki sürücünün babası James Riley arasında yazışma başladı. Musk, bu yazışmada “Çocuğunu kaybetmek, hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir.” diyordu ve Riley’e baş sağlığı dileyerek yaşanan kazadan ve oğlunun kaybından dolayı duyduğu üzüntüden bahsediyordu.

İkili arasındaki yazışmalar 6-7 hafta boyunca devam etti. Öyle ki bir süre sonra Musk, Riley’e gönderdiği e-postalardan birinde kendisinin de benzer bir acı yaşadığını söyledi. Musk, “Sizi çok iyi anlıyorum. İlk oğlum kollarımda öldü. Son kalp atışını hissettim.” ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, günümüzde 6 çocuk sahibi olsa da bahsettiği çocuğu hayatını kaybetmemiş olsaydı 7 çocuk sahibi olacaktı. Elon Musk ve eski eşi Justine Wilson çiftinin ilk çocuğu olan Nevada Alexander Musk, 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan dolayı hayatını kaybetti.