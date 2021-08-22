Elon Musk: 'Evrensel Temel Gelire İhtiyacımız Var'

Elon Musk, robotların yükselişiyle birlikte herkesin aklına gelen 'işlerimizi elimizden alacaklar mı?' sorusuna dolaylı yoldan da olsa bir cevap verdi. Musk, gelecekte evrensel temel gelire ihtiyacımız olacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte Tesla, insansı robot tasarımını tanıttı. Boyundan kilosuna, hızından bazı teknik detaylarına kadar hakkında epey bilgi edindiğimiz Tesla Bot'un bilim kurgu filmlerinden fırlamış görüntüsü ve özelliklerinin yanında niyeti de apaçık ortadaydı; "basit ve kendini tekrar eden sıkıcı ve sıradan işleri" yapmak.

Ev temizliği ya da mutfak alışverişi gibi bu sıradan işler, aslında bir yandan da bize bu robotların yapabilecekleri hakkında epey fikir veriyor ve akıllara o soru bir kez daha geliyor; robotlar gelecekte işlerimizi elimizden alacak mı?

Cevap uzun süredir aynı:

Aslında bu soruya uzun zamandır verilen cevap temel olarak aynı; fiziksel aktivite odaklı işler için evet, robotlar bu işleri elimizden alacaklar. İnsanlık bunu geçmişte de yaşadı. Sanayi devrimi ve makineleşmeyle birlikte de benzer süreçlerden geçtik ve insan gücünün makinenin gerisinde kaldığı noktalarda elemeler oldu.

Gelecekte bizi bekleyen manzara da aslında mantık olarak geçmişle aynı. Yalnızca artık o makineleri o kadar geliştirdik ki insanın yapabileceği çok daha fazla şeyi yapabiliyorlar. Bu da haliyle daha fazla mesleğin insanların elinden gidebileceği anlamına geliyor.

Elon Musk da Tesla'nın yeni insansı robotu Tesla Bot'un gelecekte şimdilerde insanların karşılığında para aldığı bazı işlerde insanın yerini alabileceğini kabul etti. Musk, gelecekte robotların yükselişiyle birlikte 'evrensel temel gelire' ihtiyaç olacağını ifade etti.

Bu ne anlama geliyor, evrensel temel gelir nedir?

Evrensel temel gelir kavramı, en basit tanımıyla devletlerin tüm vatandaşlarına herhangi bir koşul aramadan düzenli nakdi destek sağlaması anlamına geliyor. 'Vatandaşlık geliri' olarak da anılan bu gelir sisteminde temel ihtiyaçların karşılanması için devletler vatandaşlara para veriyor. Pek çok işi, özellikle de fiziksel aktiviteye bağlı işleri robotların yaptığı bir gelecekte küresel ölçekte milyarlarca insanın işsiz kalması riski olduğunu düşünürsek, bu türden bir modelin uygulanması gerekli olacak gibi görünüyor.

Fakat dünya üzerinde ekonomik olarak böylesine bir kamu desteğini sağlayamayacak devletlerin sayısının çokluğunu düşünürsek, sorunun kolay kolay çözülebilecek bir pozisyonda olmadığı sonucuna varmak çok da zor değil. Ayrıca bu konuda bireyler çalışmaktan uzaklaştırabileceği ya da 'zengini daha zengin yapabileceği' gibi tartışmalar da devam ediyor. Gelecek senaryolarının çok yönlülüğü bu konuda öngörüde bulunmayı zorlaştırsa da önümüzdeki yıllarda bu sorunla sık sık yüzleşmek durumunda kalacağız gibi görünüyor.