Geçtiğimiz sene Twitter hesabı yüzünden başı çok kez derde giren Elon Musk, 2019 yılına bayağı hızlı girdi.

Elon Musk, 2018 yılını oldukça inişli çıkışlı geçirdi. Radyo programında marihuana kullanan, Twitter'da enteresan çıkışlar yapan ve tüm bunlara rağmen dünyayı kendine hayran bırakan inovasyonlara imza atan bir dahiden bahsediyoruz.

Görünen o ki Elon Musk, 2019'un da yıldızı olacak. Her zaman olduğu gibi birden bire ilginç tweetler atmaya başlayan Elon Musk, Neil Amstrong ve uzaylılar ile ilgili bir anagramı sayfasına taşıdı.

"Tesadüf diye bir şey yoktur."

Neil Amstrong Ay'a ilk ayak basan kişidir. Neil A.'nın tersten yazılışı Alien'dır."

"Şişelenmiş ilk su olan Evian'ın tersten yazılışı Naive yani saf."

Twitter kullanıcıları bu tweetlerin altına birbirinden komik tweetler gönderse de işi ciddiye alanlar da oldu. Ancak tüm bunlara rağmen Elon Musk, 2019 yılına da bir şekilde gündem olarak girmeyi başardı.