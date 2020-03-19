Elon Musk: Eksiklik Varsa Solunum Cihazı Üretebiliriz

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, eğer bir eksiklik varsa solunum cihazı üretebileceklerini açıkladı. Twitter üzerinden konuşan Musk, takipçilerinin İtalya örneği vermesine ise herhangi bir cevap vermedi.

ABD merkezli Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, üzerinde çalıştığı projelerin yanı sıra renkli kişiliğiyle de bilinen bir isim. Özellikle de Twitter'da yaptığı açıklamalarla insanları çoğu zaman güldürmeyi başaran Musk, şu sıralar tüm dünyanın gündemi olan Corona virüsü ile ilgili bazı tepkilerle karşı karşıya. Çünkü Musk, Corona virüsünün abartıldığına inanıyor ve bu küresel salgın ile ilgili alenen dalga geçiyor.

Elon Musk, birkaç saat önce Twitter üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Bir takipçisinin "Lütfen fabrikalarınızı, mümkün olan en kısa zamanda solunum cihazı üretmek için kullanmaya başlayın. Tesla sahibiyim ve şirketi seviyorum ancak bu konuda aptallık etmeyi bırakmalısın." sözlerine yanıt veren Musk, eğer bir eksiklik varsa solunum cihazı üretebileceklerini açıkladı.

Elon Musk'ın bu açıkması başka bir Twitter kullanıcısının da dikkatinden kaçmadı. "Şu an bir eksiklik var. Kaç solunum cihazı üretebilirsin?" diye soran bir takipçisine de cevap veren Musk, Tesla'nın otomobiller, SpaceX'in de uzay araçları üzerinde çalıştığını, solunum cihazlarının zor olmadığını ancak hemen de üretilemeyeceğini söyledi. Elon Musk, bu cümlelerini hangi hastanelerde eskiklerin olduğunu sorarak tamamladı.

Elon Musk'ın sorusu pek çok takipçisi tarafından yanıtlanarak çeşitli hastanelerdeki eksikler gösterildi. Ayrıca kimi takipçiler, İtalya'yı örnek göstererek solunum cihazı stoklarının olması gerektiğini ifade etti. Elon Musk, onlarca takipçisi tarafından gelen örneklere herhangi bir cevap, en azından şu an için vermedi.

Solunum cihazları, Corona virüsü için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü bu virüs, doğrudan ciğerlere yerleşiyor ve solunumu güçleştiriyor. Hal böyle olunca da doktorlar, Corona virüsü teşhisi konan hastalara doğrudan solunum desteği veriyorlar. İtalya ise hem nüfusunun yaşlı olması hem de solunum cihazlarının yetersizliği nedeniyle bugüne kadar neredeyse 3.000 insanını bu virüse kurban verdi.