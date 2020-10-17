Elon Musk, Mars'ta İlk Üssün Nereye Kurulacağını Açıkladı

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'ın yüzeyinde kurulacak ilk üssün hangi bölgede olacağını belirtti. Mars'ın kolonizasyonu konusunda oldukça tutkulu bir isim olan Elon Musk, ilk üs için gezegenin en kuzey noktasını seçti.

Farklı gezegenlerin insanlar tarafından kolonizasyonu, genellikle bilim kurgu külliyatında kendine yer bulsa da son yıllarda bu kolonizasyonun gerçekleşme ihtimali daha yüksek sesle dile getirilir oldu.

Farklı gezegenlerin kolonizasyonu denildiğinde şu an en muhtemel olan ise kızıl gezegen Mars olarak görülüyor. Mars'ın, insanlığın ilk kolonileştireceği gezegen olması hedefleniyor. SpaceX CEO'su Elon Musk da Mars'ta kurulacak yaşam konusunda en tutkulu isimlerden bir tanesi.

Elon Musk, Mars'taki ilk üssün konumunu belirledi

SpaceX CEO'su, daha önce yaptığı açıklamada, Mars'ta tamamen işlevsel ve kendi kendine yetebilen bir koloninin önümüzdeki on yılda kurulamayacağını, bunun için Mars'a binlerce uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Ünlü iş insanı, 2020 Mars Society Virtual Convention sırasında Mars'ın yüzeyinde kurulacak ilk üssün bölgesini seçti. Buna göre tesis, kızıl gezegenin en kuzeyine konumlandırılacak. Tamamen buzdan oluşan bu bölge, gelecekteki kolonistlerin solunabilir hava ve enerji için kullanılabilecek.

SpaceX'in Mars'a ilk Starship uçuşunun dört yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyleyen Musk, gelecekteki kolonistlere de uyarılarda bulundu. Mars'a yolculuğun tek yönlü olabileceğini söyleyen Musk, ancak her ne olursa olsun bunun oldukça görkemli olacağını da dile getirdi.

Musk, Mars'a nükleer saldırı gerçekleştirmek istemişti

Aykırı çıkışlarıyla bilinen ve Mars konusunda oldukça tutkulu olan Elon Musk, Mars'a nükleer silahla saldırmak istemişti. Tabii Musk'ın bu isteğinin ve inancının arkasında yatan şey ise bunun, Mars'ın 'dünyalaşmasını' hızlandıracağını düşünmesiydi.

Musk, Mars'a gerçekleştirilecek nükleer saldırı sonrasında gezegenin kutuplarındaki buzul örtüsünün eriyeceğini ve gezegenin atmosferine devasa miktarda karbon dioksit salacağına inanıyordu. Bu sayede sera etkisi oluşacak gezegenin sıcaklığı ve hava basıncı artacak.