Tesla CEO'su Elon Musk, Dünyanın İlk Trilyoneri Olabilir mi?

Tesla hisselerinin 100 milyar dolarlık değere ulaşmasının ardından hedefler artık trilyon dolar seviyelerine ulaşmaya başladı. Elon Musk, şüphesiz bu başarının arkasındaki en önemli etkenlerden biri ve kimilerine göre dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor.

Hisselerinin değeri dört ayda iki kattan fazla yükselen Tesla, geçtiğimiz günlerde Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu. Elbette bu başarının ardından gözler Tesla CEO'su Elon Musk'a döndü. Tesla hisselerinin büyük bir bölümüne sahip olan Elon Musk, kimilerine göre dünyadaki ilk trilyoner olma şansına sahip.

Elon Musk, büyük başarılara imza atan, dünyanın en ünlü girişimcilerinden biri ve yıllar içinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya üzerinden kimi takipçiler, Elon Musk veya Tesla'nın geleceği ile ilgili yükseliş tahminleri yapmaya devam ederken Tesla CEO'sunun gerçekten trilyoner olup olamayacağı tartışılıyor.

Paylaşıma göre Tesla, tüm hedeflerine ve 650 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşırsa Elon Musk, şirketin yaklaşık %30'una ve beraberinde 195 milyar dolar değerinde bir hisseye sahip olacak. Böylece Musk, dünyanın en zengin insanı olacak. Bu tabloya göre Elon Musk'ın zaman içinde trilyoner sıfatına ulaşması mümkün. Ancak rakamlara bakılırsa şu anda net serveti 22 milyar dolar olan Musk, eğer bu büyük hedefe ulaşacaksa çabalarını çok daha fazla artırmak zorunda kalacak.

Diğer yandan Tesla, verimlilik ve satış oranları açısından benzer otomobil şirketlerine kıyasla üretimde geride kalıyor. Nitekim, Volkswagen geçen yıl, Tesla'nın 1 otomobiline karşılık tam 30 otomobil üretti. Ancak yine de değer olarak Tesla'nın altında kaldı. Tesla, son piyasa değeriyle BMW, Volkswagen ve Daimler (Mercedes) gibi önemli üreticileri geride bıraktı. Artık günümüzde hisse senedi değerlerini yükseltmek için büyük kazançlar elde etmenize gerek yok.

Milyarder rekabetleri bir yana, Tesla'nın değerinin 650 milyar dolarlık hedefe ulaşması pek mümkün görünmüyor. Analistler, Tesla'nın gerçek değerinin, halihazırdaki değerinin çok daha altında olduğunu düşünüyorlar. Dolayısı ile Musk'ın yaklaşık 22 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetinin kısa vadede trilyon seviyesine ulaşması zor.