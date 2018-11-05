Bitcoin'in günümüzde popüler hale gelmesi dolandırıcılık olaylarını da beraberinde getirdi. Bu olaylardan bir yenisi de Twitter'da yaşandı.

Elon Musk'ın adını kullanarak bitcoin dolandırıcılığı yapan hesap, aslında dünyanın en eski ikinci sinema şirketi Pathe'nin 20 bin takipçili ve onaylanmış twitter hesabı.

Bilgisayar korsanları onaylanmış mavi rozete sahip bu hesabı ele geçirdi ve ismini Elon Musk olarak değiştirdi. Cüzdan linkini paylaşarak takipçilerinden bitcoin isteyen dolandırıcılar, büyük bir vurgun yapmayı planladı. Ancak kısa bir süre sonra hesap geri alındı ve atılan kötü amaçlı tweetler silindi. Her ne kadar büyük bir dolandırıcılığın önüne geçilmiş olsa da bu sahte tweet yaklaşık 850 retweet ve 3700 beğeni aldı. Dolandırıcıların hesabına da 38 bin dolar değerinde bitcoin transfer edildiği açıklandı.

Elon Musk'ın adı kullanılarak twitter üzerinden yapılan bu dolandırıcılık olayı ilk defa gerçekleşmiyor. Daha önce benzer bir dolandırıcılık olayı Fox'un resmi Twitter hesabı kullanılarak yapılmıştı. Bu olayları engellemek için sosyal medya devi Twitter, kullanıcıların hesap ismini Elon Musk olarak değiştirmesine artık izin vermiyor. Fakat yine de buna benzer olayları ileride çok duyacağız gibi görünüyor.