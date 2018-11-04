Elon Musk'ın 'şirketlerinden biri' olan Boring Company'nin uzun süredir merakla beklenen tünel projesi için geri sayım başladı.

Elon Musk, son zamanlarda hem SpaceX'de hem de Tesla'da oldukça zor durumlarla karşılaştı. Bir yandan da işin içine 'özel hayatı' da dahil olunca gündemi epeyce bunlarla meşgul eden Musk'tan nihayet güzel bir haber geldi. 2016 senesinde kurulan ve kalabalık şehirlerde tüneller yardımıyla araçları trafik derdinden kurtarmayı hedefleyen projesi ile adından sıkça söz ettiren Boring Company'nin Los Angeles'daki tüneli açılış için gün saymaya başladı.

Paylaştığı bir tweet ile tünelin araçlar için kullanıma açılacağı tarihi veren Musk, tünelde bir yürüyüş gerçekleştirdiğini ve tünelin hayli uzun olduğunu söyledi. Açılış 'partisinin' tarihi ise daha önce de söylendiği gibi 10 Aralık olarak belirlenmiş durumda.

Genelde SpaceX ve Tesla'nın tarih verme ve verilen tarihe uyma konusunda pek de başarılı olmadığını düşünürsek, verilen tarihe şüpheyle yaklaşılmasını normal karşılamak lazım ancak yine Elon Musk'tan gelen bir videoya ve 10 Aralık'a dair ısrarlı açıklamalara bakacak olursak, Boring Company'nin sözünü tutacak gibi göründüğünü söyleyebiliriz.