Geleceğe dair pek çok öngörüsü bulunan Elon Musk’ın tahminlerini kayıt altına alan bir web sitesi var.

Elon Musk, geleceğe dair büyük fikirleri ve pek çok tahmini olan bir isim. Ünli girişimcinin fikirlerini sık sık açıkladığına da şahit oluyoruz. Özellikle de söz konusu Mars yolculukları ve uzayın keşfi olduğunda Musk'ın fikirlerinin sonu yok.

Musk’ın geleceğe yönelik pek çok tahmini bulunuyor. 2017 yılının Nisan ayında, beyin-bilgisayar etkileşimi üzerine çalışan firması Neuralink’in, beyin hasarlarını tedavi edebilecek bir ürünü 2021’e kadar geliştireceğini söyleyen girişimcinin bir başka tahmini ise Tesla’nın bir noktada Apple kadar büyüyeceği olmuştu. O dönemde Apple’ın değeri 700 milyar dolardı.

Musk’ın tahminlerinin ve öngörülerinin kaydını tutan bir de web sitesi var. Metaculus adlı sitede yer alan interaktif zaman çizelgesini kullanarak Musk’ın tahminlerini takip edebilmek mümkün. Bu tahminler arasında bir simülasyonda yaşadığımız ya da yüzde 70 ihtimalle Mars’ta öleceği gibi tahminler var. SpaceX’in 2120’ye kadar bir milyon koloniciyi Mars’a götüreceği tahmini de sitede yer alıyor.

Metacalculus, teknolojik falcıların bir nevi toplanma noktası. Geleceğe yönelik tavsiyelerini bir parça da abartarak aktarmayı seven sitede Musk’ın tahminlerinin bulunduğu bir de zaman çizelgesi var. Metacalculus’un sık ele aldığı konulardan birisi de Musk’ın şirketleri.

Site kullanıcılarının sadece yüzde 17’si simülasyonda yaşadığımız konusunda Musk’a katılıyor. Tesla’nın 2035 yılında dünyanın en büyük otomobil üreticisi olacağı fikrine inananların sayısı ise sadece yüzde 7.

Şu ana kadar Musk’ın herhangi bir tahmini henüz test edilmedi. Bunlardan test edilmeye en yakın olanı, Mars’a gerçekleştireceği seyahat. Otomatik araçların 2019 yılında, içinde uyunacak kadar güvenli hale geleceği teorisi ise son dönemde yaşanan kazaların ardından yanlışlanmaya yakın gibi duruyor.

Metacalculus’un Musk ile ilgili 25 tahmininden 9’u doğru, 3’ü yanlış çıkarken, 13 tahmin ise henüz sonuçlanmadı. Site topluluğunun yanıldığı konular arasında Musk’ın attığı tweet yüzünden mahkemeye çıkması, SpaceX’in, Mart 2016’da Falcon 9 roketini bir tekneye indireceği ve 2018’in üçüncü çeyreğinde Tesla’nın kar elde edemeyeceği var.

Genel olarak bakıldığında ise sitenin misafirlerine kıyasla Elon Musk daha optimist gözüküyor. Tabii ki site komünitesi her zaman haklı değil ama ikinci bir görüş almak her zaman için iyidir.