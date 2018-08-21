Son aylardaki uygunsuz açıklama ve tavırlarıyla tartışmalara neden olan, dünyanın en tanınan girişimcilerinden Elon Musk, Instagram hesabını silmişe benziyor. Hatta bu hareketinin arkasında şu anki sevgilisinden tutun da Tesla’nın hisselerine kadar her şey olabilir.

Elon Musk, oldukça kötü günler geçiriyor. Bunu geçtiğimiz hafta boyunca New York Times gibi önemli basın kuruluşlarına verdiği röportajlarla dile getiren Musk, kariyerinin en zorlu ve acı dolu yılını yaşadığını söylemişti.

Bu kez iddialar biraz magazinel, ancak Elon Musk’ın içinde bulunması dolayısıyla yer vermek zorundayız. Ortada iki kadın müzisyen ve bu müzisyenlerden birisinin erkek arkadaşı olan Elon Musk’ın yaşadığı olaylar var. Rap şarkıcısı Azealia Banks ve Elon Musk’ın sevgilisi olan Grimes, geçtiğimiz 12 Ağustos'ta Musk’ın evinde buluştular.

Bu buluşmanın amacı, Banks ve Grimes arasındaki bir ortaklık, yani müzik işiydi. Lakin dünya medyasında sivri dili ile bilinen Azealia Banks’in evde yaşadıklarına ilişkin söyledikleri son derece tuhaf ve beklenmedik oldu. Banks’a göre Grimes ile çalışmaları gereken hafta sonu boyunca Grimes, erkek arkadaşı Musk ile ilgilenmek durumunda kalmıştı. Çünkü Elon Musk, bir tür uyuşturucu etkisi altında kalmıştı. Bu sırada bizim dışarıdan gördüğümüz, Tesla’yı uçuruma sürükleyen tweetleri attığı söyleniyor.

Elon Musk bu iddiaları reddedip, Banks’i hayatında hiç görmediğini söylüyor. Tüm açıklamaları resmi Instagram hesabı üzerinden yapan Banks, Musk’ın kendisine asıldığını bile dile getiriyor. Yani anlayacağınız ortalık feci derecede karışmış durumda. Öyle ki bu cenderede grup halinde cinsel ilişki iddiaları, fazlasıyla ırkçılık ve şantaj da var.

Son olarak Elon Musk’ın 8 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabının silindiği görüldü. Bu tuhaf hikayelerin Banks tarafından Instagram üzerinde açıklandığı bir dönemde Musk’ın profilinin silinmesi son derece ilginç.

Banks’a göre Elon Musk, Tesla’yı özelleştirmeye yönelik Twitter paylaşımını yaparken uyuşturucunu etkisi altındaydı. Bu sırada Musk’ı görüntüleyen Banks, daha sonra kanıtları silmesi karşılığında Musk’tan teklif aldı. Hatta sildiği bir Instagram hikayesinde Musk’ı etiketleyerek “Bana derhal ulaşmalısın, telefonuma acilen ihtiyacım” var dediği de görüldü. Business Insider, Banks’e ulaşıp Musk ile yaşanan telefon ve kanıt olayını sorsa da kendisi detay vermekten kaçındı. Banks, Grimes ve Musk'a karşı oldukça sert eleştrilerde bulunurken Musk'ın sadece "Banks'i hayatımda hiç görmedim" cümlesiyle yalanlama yapması şüphe uyandırıcı.

Bu olaylar sırasında Musk ve Grimes çiftinin de ayrılması, birbirlerini takip etmeyi bırakmaları da ciddi şeylerin yaşandığına dair bir kanıt sayılabilir. Zaten sonrasında da Musk'ın Instagram hesabı kapanıyor. Elon Musk’tan konuya ilişkin ek bir açıklama gelmiş değil.