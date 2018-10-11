Tesla'nın kurucusu ve dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, koltuğunu medya devi Rupert Murdoch'un oğlu James Murdoch'a devredebilir.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve attığı tweetler nedeniyle tepki çeken, şirket içi sorunlarla başa çıkmakta zorlanan Elon Musk'ın koltuğu tehlikede. Gelen raporlara göre yerine geçmesi en olası aday ise James Murdoch.

Uydu kanalları, gazeteler ve film stüdyosu sahibi Rupert Murdoch'un oğlu olan James Murdoch, tartışmalarda öne çıkan iki isimden birisi olmayı başarmış. Elon Musk daha önce yapılan görüşmelerde, kasım ayının ortalarında şirketin patronluğunu bırakmayı kabul etmiş, Amerikan finansal kontrol birimlerinden olan (adamlarda bir sürü var) Hisse ve Takas Komisyonu ile finansal düzenlemeler konusunda anlaştıktan sonra CEO'luk görevini korumuştu. Milyarder iş adamının Ağustos ayında yaptığı "Tesla'yı özelleştirecek kadar kaynak bulduğu" açıklamaları piyasayı epey karıştırmıştı.

Yakın zamanda yaptığı hareketler de Musk'a pek yardımcı olmadı. Bir podcast programında esrar içmesi ve iş stresinden dolayı çok az uyuduğunu açıklaması, sağlığı hakkında endişelere ve uyuşturucu kullanımı iddialarına neden olmuştu.

James Murdoch şu anda 21th Century Fox'un başında olsa da, şirketin Disney'e devri tamamlandıktan sonra bu unvanını kaybedecek ve yerini kardeşi Lachlan'a bırakacak. Kendisi Tesla ekibine geçtiğimiz yıl katılmıştı. Söylenenlere göre James de Tesla'daki koltuğu istiyor.

Hala isimlerin konuşuluyor olması ve Tesla'nın kesin bir karar açıklamamış olması sebebiyle bir sürpriz ihtimali hala var. Şirketin dışarıdan birini ataması olası gözükmese de mümkün.

Murdoch Sky News'in sahibi olan Sky Plc'deki yönetim kurulu üyeliğinden salı günü ayrılmıştı. Planları arasında teknoloji yatırım fonu açmak olduğu da söyleniyordu. Her ne kadar Murdoch'un adaylığı konuşulsa da, Elon Musk konu ile ilgili olarak attığı bir tweet'te "Bu doğru değil" diyerek kafaları karıştırdı.

Silikon Vadisi'nden çıkan en popüler isimlerden olan Elon Musk, elektrikli Tesla'lar ve uzay havacılık şirketi SpaceX'i kurmuştu. SpaceX, henüz kurulmamış bir pazarın ilk girişimcisi olurken, pek çok açıdan çok başarılı olan Tesla ise karlılık ve işçilerin çalışma koşulları konularında sıkıntılar yaşıyor.

Şirket hisseleri, Musk'ın Ağustos ayında yaptığı özelleştirme açıklamaların ardından 259.52 dolar seviyesine inerek yüzde 27 değer kaybetmişti.

Birkaç hafta sonra vaz geçtiği ve hiçbir temele dayanmayan bu özelleştirme konusu, SEC'in Musk'ı dolandırıcılık ile suçlamasına sebep olurken, yapılan anlaşmada Musk, 20 milyon dolar ceza ödemeyi ve başkanlıktan çekilmeyi kabul etmişti.

Şu anda Tesla'dan ya da 21st Century Fox'tan yapılmış bir açıklama ise bulunmuyor.