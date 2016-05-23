Elon Musk’ın Paylaştığı, Kulaklarınızı Delip Geçecek Video

İnsanları Mars’a götürme işine fena halde kafayı takan Elon Musk, projenin bel kemiği olan Starship uzay gemisinin en önemli parçasını test ettiklerini açıkladı. Musk’ın Twitter üzerinden paylaştığı test görüntüleri, gerçekten de kulaklarınızı delip geçebilir.

Stapship adını, eğer uzay işlerine meraklıysanız son aylarda defalarca kez duymuşsunuzdur. Yaklaşık 100 yolculuk kapasiteye sahip olan yekpare gövdeli bu araç, yakın gelecekte insanları Mars’a götürmek için kullanılacak. Nitekim her şey öyle sözde olduğu kadar kolay değil. Stapship’in farklı birimleri, farklı koşullar altında test edilmek zorunda.

İster insanlı, ister insansız olsun, uzay uçuşlarında kullanılan kalkış sistemlerinin hepsi Dünya’nın yerçekimine karşı koymak üzere tasarlanıyor. Özellikle Starship gibi dev ve tek gövdeli roketleri uzaya göndermek için muazzam miktarda kuvvet üretmek gerekiyor. SpaceX mühendislerinin Starship’e özel olarak tasarladıkları roketler ise Raptor olarak adlandırılıyor.

Bu roketlerin yeni bir rekor kırarak Dünya’dan ayrılacağı söylenirken, ürettikleri güç, verimli çalışıp çalışmadıkları da yeryüzünde test ediliyor.

Starship’in gövdesine yerleştirilecek olan Raptor roketlerinin testine dair görüntüler ise şöyle:

"Starship Raptor uçuş roketinin ilk ateşlemesi! SpaceX takımının mükemmel çalışması gurur verici!!"

Elon Musk, fotoğraftaki yeşil tonların kameranın doygunluk ayarlarından kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıca alev içerisinde yanmakta olan bir miktar bakırın da bu tona neden olduğunu söylüyor.

Testlere dair yayınlanan bu video ise kulaklarınızın limitini biraz zorlayabilir:

Musk tarafından sessiz olarak yayınlanan bir başka test videosu da şu şekilde:

SpaceX ekibi, Raptor roketlerinin üzerinde yıllardır süren hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Bu süre zarfında roketin tasarımı, defalarca kez değişerek son haline ulaştı.

Starship’in insanlı yolcularla yapılacak olan ilk testi ise, geçtiğimiz yıl 9 yolculuk ücret ödemesi yapan Japon milyarder Yusaku Maezawa ile gerçekleştirilecek. Maezawa, Ay’a düzenlenecek olan test uçuşunda, yanında 8 sanatçıyı götürecek. Bu testin başarı durumuna göre sonraki insanlı yolculuk hedefi ise Mars olacak.