Elon Musk'ın Süper Hızlı Loop'u Süper Hızda Geliyor

Elon Musk'ın Boring Company'si aralık ayında loop sistemini halka tanıtacak, ilk defa şirket dışından birileri araçları test edebilecek.

Daha çok SpaceX ve Tesla'nın namı duyulmuş olsa da Elon Musk'ın bir de canı ne çekerse onu ürettiği Boring Company'si var. Yine de Boring Company için Musk'ın oyun bahçesi muamelesi yapmak yanlış olur, gayet önemli projeleri var. Loop da onlardan biri.

Yeraltı tünellerinde hareket eden ve saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen plakalardan oluşan loop sistemi, neredeyse bitmiş durumda. 10 Aralık'ta yapılacak olan tanıtımla ilgili sorulara Twitter'da cevap veren Musk, 11 Aralık'ta ücretsiz deneme sürüşleri olacağını söyledi.

Chicago Belediyesi ile de benzer bir proje konusunda anlaşma sağlayan Musk, yayalar ve bisikletlilerin de bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacak bir yol bulmaya çalşıyor.

Kendi koyduğu zaman hedeflerini tutturamamasıyla meşhur olan Musk'ın bu özelliğine vurgu yapan bir kullanıcı da açıklanan tarihler için "Gerçek zamanla mı Musk zamanıyla mı?" diye sordu, Musk'ın cevabı ise "Gerçek olduğunu düşünüyorum." oldu.