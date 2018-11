Elon Musk'ın Uzaya Yolladığı Tesla Roadster Mars'a Ulaştı

8 aylık uzay yolculuğu halen devam eden Tesla Roadster, Mars'a ulaştı ve gezegenin yörüngesini geride bıraktı.

Falcon Heavy roketiyle şubat ayında uzaya fırlatılan Roadster, bir süre sonra yalnızca özel teleksoplarla takip edilebilir hale gelmişti. Akıllardaki yerini de yavaş yavaş kaybeden Roadster ile ilgili SpaceX'in resmi Twitter sayfasından bir gönderi paylaşıldı.

"Starman'in şu anki konumu. Bir sonraki durak: Evrenin sonundaki restorant."

Her ne kadar dünyadan uzaklaşmasından bir süre sonra ön kaputundaki kamera ile iletişim kesilse de Starman'in konumu halen Where is Starman? (Starman nerede?) isimi web sitesiyle takip edilebiliyor.

Siz de Roadster'ın yolculuğunun ne alemde olduğunu merak ediyorsanız buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.