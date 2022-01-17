Elon Musk, İnsanlığı Yok Oluştan Kurtarmanın Yolunu Açıkladı

Elon Musk, Twitter'da çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Olası bir kitlesel yok oluşu atlatamama ihtimalimizin yüzde 100 olduğunu söyleyen Musk, bu konuda neler yapılması gerektiğini de açıkladı.

Yaptığı her açıklamayla gündemin merkezine oturan milyarder iş insanı Elon Musk, yine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Twitter'daki bir paylaşımın altına yorum yapan Musk, insanlarının tamamının bir gün yok olabileceğini beyan etti. Bundan nasıl kaçılabileceğine de değinen Musk, diğer gezegenlere göç etmeyi işaret etti.

Elon Musk'ın yanıt verdiği paylaşım, bilimsel gelişmelerin aktarıldığı phys.org isimli internet sitesinde yer alan bir makaleydi. Bir sosyal medya kullanıcısı, bu makaleyle ilgili olarak bugüne kadar 5 kitlesel yok oluş olayı yaşandığını, bunun altıncısının ise bizzat insan eliyle gerçekleşeceğini ve insanların kendi kendini yok edeceğini ifade ediyor, bunu da phys'deki makaleye ve bilim insanlarına bağlıyordu.

"Hepimiz yok olabiliriz"

"İnsanlık yaşamını çok gezegenli bir hale getirmedikçe, tüm türlerin yok olma olasılığı yüzde 100."

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre olası bir aksilikte hepimizin yok olma olasılığı var. Üstelik bu olasılık yüzde 100 gerçekleşecek. Bu noktada, yapılacaklara da değinen Elon Musk'a göre insanlığın çok gezegenli bir yapıya geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde olası bir kitlesel yok oluşta hiçbir şansımız yok.

Açık konuşmak gerekirse bu açıklama bir sürpriz değil. Zira Musk, zaten uzun zamandır başka bir gezegene gitme ve oraya yerleşme olasılığını önemsiyor. Kurduğu SpaceX isimli uzay taşımacılığı şirketi ile çok önemli işler yapan Musk'ın planlarından bir tanesi de Mars'a koloni kurmak. Tüm bunların bir gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zamanla göreceğiz.