Tesla ve SpaceX kurucu CEO’su Elon Musk hakkında son günlerde beklenmedik bazı haberler ortaya çıkmaya başladı. Tesla hakkında attığı bir tweet’i yazarken uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen Musk, bir dizi skandalın tam ortasındayken Instagram hesabını sessiz sedasız kapatmıştı.

Günümüz teknoloji dünyasının en tanınan simalarından birisi olan Elon Musk, uçuk fikirleri ve bir o kadar da gerçekleştirdiği çılgın projeleriyle adından sürekli söz ettiriyor. Yaptığı işten çok kimliği ön plana çıkmaya başlayan Musk’ın her hareketi, şirketlerinin bir şekilde etkilenmesine yol açıyor.

12 Ağustos’ta Twitter üzerinden yaptığı 9 kelimelik bir paylaşımda Tesla’yı özelleştirmek istediğini belirtmesi çok etkisi yaratmış, bu durum üzerinde yatırımcılar Musk’a dava açmışlardı. Kendisinin son aylardaki bireysel hal ve tavırları, Tesla’nın kriz batağına saplanması gibi nedenlerden dolayı Musk artık Tesla’nın başında istenmiyor. Bunun yerine yatırımcılar kendisine yönetim kurulu başkanlığını öneriyor ve işlerden uzaklaştırmak istiyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Musk’ın sevgilisi Grimes ve onun arkadaşı Azealia Banks ile geçirdikleri bir hafta sonuna dair detaylar ortaya çıkınca, Musk hakkındaki olumsuz değerlendirmeler mantıklı gelmeye başladı. Banks, Musk’ın hafta sonu boyunca uyuşturucunun etkisinde olup, Musk’ın kendisinden Grimes’ın ağzıyla grup halinde cinsel ilişki istediğini bile belirtti. Hatta Tesla’nın özelleştirileceğine yönelik o paylaşım da aynı hafta sonu atıldı. Elon Musk, bu skandal iddialar ortaya çıkmadan önce uyuşturucu etkisinde olmadığını, 2018’in kariyerinin en zor yılı olduğunu söylemişti. Tüm bu olaylar sırasında 21 Ağustos’ta Musk, Banks’ın iddiaları dile getirdiği platform olan Instagram’daki 8 milyon takipçili hesabını kapattı.

Musk’ın kendisine yöneltilen Instagram sorusuna cevabı şu şekilde oldu:

“Instagram sana ‘Suda Ölüm’ü verirken çok susuz kalmış”

Musk’ın Death by Water ile gönderme yaptığı şey ise The Waste Land T.S. Eliot’un aynı isimli şiiri. Bu şiirin Türkçe çevirisi ise Çorak Ülke olarak biliniyor. Musk, kendisine iletilen bir başka Instagram sorusuna da “Beğenmedim” cevabını verdi.

Elon Musk, ilerleyen dakikalarda Çorak Ülke şiirinin Suda Ölüm kısmını da paylaştı:

“IV. SUDA ÖLÜM

Fenikeli Phlebas, öleli iki hafta olmadan

Unuttu martı çığlıklarını, soluğanları

ve kâr ile zararı.

Bir akıntı, deniz altında,

Sıyırdı kemiklerini fısıltılarla. Yüksele alçala

Yeniden yaşadı evrelerini yaşlılığıyla gençliğinin

Kapılırken burgaçlara.

Yahudi ol, olma

Sen, ey çarkı çevirirken yelden yöne bakan!

Düşün Phlebas'ı, o da yakışıklı ve boyluydu eskiden.”

Musk’ın bu şiirle derinlemesine bir anlatım yolunu tercih ettiği gayet ortada. Phlebas karakteri, T.S. Eliot’un ilgili Çorak Ülke şiirinde adı geçen, boğularak ölen bir denizcidir. Çorak bir ülke, suda boğulan bir denizci… Musk’ın Instagram’ı çorak bir ülkeye, kendisini de Phlebas’a benzettiği açık.

Bakalım günümüzün en tartışmalı girişimcisinin bu edebi göndermelerinden sonra hangi somut gelişmeler yaşanacak.