Elon Musk, Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in Twitter'dan kovulacağına ilişkin iddialar üzerine Dorsey'e destek çıkan tweet'ler attı.

Elon Musk, yeni hissedar tarafından Twitter CEO'luğu görevinden alınmak istenen Jack Dorsey'e destek verdi. Twitter’da %5’lik hisse alan ve yönetim kurulunda dört isimle temsil edilen Elliott Management’in sahibi Paul Singer'ın, Dorsey'i yerinden etmek istediği basına yansımıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli destekçilerinden olan Singer, Twitter'ı "Çok ayrımcı olmakla" suçlamıştı.

Musk, Dorsey'e destek vermek için attığı tweet'inde, "Twitter CEO’su olarak Jack’i desteklediğimi söylemek istiyorum. Onun iyi bir kalbi var" dedi. Geçtiğimiz yıl, Twitter hakkında yapılan bir röportajda Jack Dorsey, SpaceX ve Tesla CEO'sunun 'favori Twitter kullanıcısı' olduğunu söylemişti. Dorsey, Musk'ın Twitter'ı kullanma şeklini sevdiğini, onun ne düşündüğünü açıkça paylaştığını belirtmişti.

Twitter çalışanlarından Dorsey'e destek:

Elliott Management, Jack Dorsey’in hem Square hem de Twitter’ın CEO’luğunu birlikte yürütmesini ve Twitter’a yeterince odaklanmamasını değişiklik için gerekçe olarak gösteriyor. Kasım 2020’deki ABD seçimleri öncesinde böyle bir tartışma başlatılmasının Trump'ın destekçilerinin bir planı olduğu iddia ediliyor.

Bu noktada Twitter çalışanlarından da Jack Dorsey’e destek geldi ve Twitter’da “#webackjack” ("Jack’in arkasındayız") etiketiyle mesajlar paylaşıldı.

Elon Musk, sık sık Twitter tartışmalarıyla gündeme geliyor. Musk, Twitter'ı sahte hesaplarla yeterince mücadele edemediği gerekçesiyle de sık sık eleştiriyor. Musk, yakın zamandaki bir Twitter şirket etkinliğine düşüncelerini video bağlantısıyla paylaşması için davet edilmişti.

Twitter’daki kripto para dolandırıcılığının korkutucu seviyelere ulaştığını belirten Musk, Twitter’daki sahte hesapların görüldüğü anda rapor edilmesi gerektiğini söylemişti. Bu tarz hesapların internet için 'korkunç bir problem' olduğunu belirten milyarder girişimci, toplumu yanlış yönlendiren ve dolandırıcılık amacı güden hesapların tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etmişti.