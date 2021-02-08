Elon Musk - Karbon Yakalama Teknolojisi Yarışması Yeni Bilgi

Geçtiğimiz Ocak ayında en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağını Elon Musk, yarışma hakkında detay paylaşmamıştı. Yarışmayı yürüten kurum XPRIZE, Elon Musk yerine açıklama yaparak yerine getirilmesi gereken şartları ve uzun vadeli ödeme planlarını açıkladı.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Haberi Twitter üzerinden duyuran Musk, detaylar hakkında pek fazla bilgi vermedi. Yarışmayı düzenleyecek kurum XPRIZE ise Musk'ın yerine bazı boşlukları doldurmaya başladı.

Yapılan açıklamaya göre yarışmayı kazanacak teknoloji, günde 1 ton karbondioksiti atmosferden çıkarma kapasitesine sahip olmak zorunda. Ayrıca teknolojiyi geliştirecek ekibin, uzun vadede gigaton seviyesinde karbondioksitin nasıl çıkacağını ölçeklendirme ve gösterme zorunluluğu bulunuyor.

Tesis, karbondioksiti en az 100 yıl boyunca saklamak zoruda

XPRIZE, teoriye sadece yarışmanın başında önem verileceğini, ödüllerin kademeli olarak verilip ekiplerin finansal kaynaklarına destek olunacağını açıkladı. 22 Nisan 2021’de başlayacak yarışmada, 18 ay sonra ilk 15 takıma 1 milyon dolar, dört yıl sonra da birinci olan takıma 50, ikinci takıma 20, üçüncü takıma ise 10 milyon dolar ödeme yapılacak.

Projenin bir yarışma olarak değil, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için yararlı bir proje olarak görülmesini istenen XPRIZE, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "2050 yılına kadar yılda 10 milyar tona kadar karbondioksiti ortadan kaldırabilecek olabildiğince çok projeye ihtiyacımız var. Bu teorik bir yarışma değil, önemli ölçüde bir etki yaratabilecek ve gigaton düzeyinde ölçeklenebilecek gerçek projeler istiyoruz."

Hayata geçirilecek projenin uzun vadeli olması gerektiğini belirten XPRIZE, tesisin en az 100 yıl boyunca karbondioksit saklama kapasitesine sahip olması gerektiğini, ekipler içi rekabet konusunda en önemli etkenin düşük maliyet ve verimlilik olacağını dile getirdi.