Elon Musk’ın kazancı, CEO’su olduğu elektrikli aracı Tesla hisselerinin bugüne kadar %136 artmasıyla 250 milyar doların üzerine çıktı.

Tesla’nın ikinci çeyrek raporuna göre, %13 hisseye sahip olan ve kişisel serveti doğrudan şirketin değerine bağlı olan Elon Musk, bir kez daha trilyoner olma yolunda ilerliyor.

Bugün dünyanın en zenginlerinden biri olarak bilinen Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre piyasanın hareketlenmesiyle zenginliğine yine zenginlik kattı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla ve SpaceX şefinin net değeri şu anda 255 milyar dolar seviyesinde.

İkinci çeyrek kazanç raporunda yer alan verilere göre Tesla, 25 milyar dolar gelir elde etti. Geçen sene şirketin 16.9 milyar dolar kazandığı ele alınırsa, şirket gelirlerinin %50 artış yaşadığı söylenebilir.

Hisseler, bu hafta 290 doları aşarak piyasa değerini 900 milyar doların üzerine çıkardı.

Elde edilen bu sayının %13'üne sahip Elon Musk'ın kişisel serveti ayrılmaz bir şekilde şirketin borsa performansına bağlı. Hisse senedinin 2023'teki kayda değer toparlanması, bu yıl tüm hisse senedi piyasasını canlandıran üretken yapay zekanın yükselişiyle ilgili olabilir.

Bu yükselme de Musk'ın kişisel servetini artırarak onu şu an dünyanın tek çeyrek trilyoneri yapmış oldu.