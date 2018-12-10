Tesla CEO’su, dünyaca ünlü yatırımcı Elon Musk’ın her açıklaması, her davranışı olay. Musk, büyük ses getirecek gibi duran yeni açıklamasında ise menkul kıymetler ve döviz komisyonu SEC’e saygı duymadığını açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü 60 Minutes adlı programa konuk olan Musk, oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Pek çok farklı konuda soruları cevaplayan ünlü girişimci, ABD’de borsa ve sermaye piyasalarının denetim ve düzenlemesini yapan SEC hakkındaki sorularda ise adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Kendisine yönelik olarak açılan SEC davasıyla ilgili bir soruya cevap veren Musk, “SEC’e saygı duymuyorum, onlara saygı duymuyorum.” dedi.

Geçtiğimiz eylül ayında attığı bir tweet sebebiyle SEC ile davalık olan Elon Musk, 20 milyon dolar ceza ve en az üç yıllığına Tesla yönetim kurulu başkanlığından ayrılması karşılığında SEC ile anlaşmıştı. Anlaşmada, Tesla da 20 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Davanın sebebi ise, Elon Musk’ın attığı bir tweet. Musk attığı tweet ile ortalığı epey karıştırmış, şirket hisselerinin değer kaybetmesine sebep olmuştu. Musk tweetinde, Tesla’yı tamamen satın almaktan bahsetmiş, bunun üzerine SEC “yalan ve yanlış yönlendirici açıklama” gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Anlaşmanın bir parçası da, Tesla’nın, Musk’ın iletişim kanallarına ek denetimler getirmesi. Buna Twitter da dahil. Şimdiye kadar hiçbir tweetinin denetimden geçmediğini söyleyen Musk, sadece hisse senetlerine etki edecek açıklamalarının kontrole tabi olduğunu söyledi. Tesla’nın, Musk’ın materyal bilgi içeren iletişimlerini denetlemek için 28 Aralık’a kadar bir prosedür oluşturması gerekiyor. Bu anlaşmaya uymak istediğini söyleyen Musk, durumu adalet sistemine saygı duyması ile açıklıyor.

Tesla’nın yönetiminden ayrılması hakkında da konuşan Musk, sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Yeni yönetim kurulu başkanının kendisine göz kulak olması için mi atandığı sorusuna cevap verirken, durumun görünenden farklı olduğunu söyledi. Musk, şirketin en büyük hissedarı olduğunu hatırlatarak, hissedar toplantısı talep edip canı ne isterse yaptırabileceğinin altını çizdi. Yeniden yönetici koltuğuna dönmek isteyip istemediği sorusuna ise “Hiçbir unvanım olmamasını tercih ederim.” şeklinde cevap verdi.