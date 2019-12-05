Elon Musk, Kişisel Servetinin Ne Kadar Olduğunu Açıkladı

ABD'li uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da "pedofili" olarak nitelendirdiği İngiliz araştırmacı Vernon Unsworth tarafından açılan hakaret davasında ifade vermeye devam etti.

Elon Musk, salı günü Los Angeles'taki ABD Bölge Mahkemesinde görülen duruşmanın ilk gününde attığı "pedo guy" tweetinden dolayı özür diledi. Ardından çarşamba günü devam eden ifade sürecinde Vernon Unsworth'un avukatı L. Lin Wood, Musk'a ettiği hakaretin Tesla hisselerini etkileyip etkilemediğini sordu.

Musk, hissedarlardan endişe veren geri dönüşler aldığını söyledi. Duruşma, Wood'un Musk'ın kişisel servetini sormasıyla sona erdi. Musk’ın avukatı Alex Spiro’nun itirazlarına rağmen hakim sorunun cevaplanmasına karar verdi. Musk, servetinin net değerini bilmediğini ve değerin günlük olarak dalgalandığını açıkladı.

Tesla ve SpaceX'te hisse senetleri olduğunu ve hisse senetlerine karşılık borcu olduğunu belirten Musk, servetinin tahmini 20 milyar dolar olduğunu ancak çok fazla nakit kaynağı olmadığını belirtti. Musk, 20 milyar doların makul bir tahmin olup olmadığı sorulduğunda Musk, net olarak bilmediğini öne sürerek, "SpaceX ve Tesla hisse senetlerinin muhtemelen bu değere karşılık geldiğini düşünüyorum." dedi.

Musk ve Unsworth arasındaki çatışma 2018 yazında başladı. Mağara araştırmacısı ve uzman bir dalgıç olan Unsworth, 12 çocuğun ve antrenörlerinin Tayland'da mahsur kaldıkları mağaradan kurtarılmasına öncülük etti. Elon Musk, kurtarma operasyonu tamamlanmadan önce SpaceX ve Tesla'daki çalışanları kurtarmaya dahil etmeye çalıştı. Sonunda Tesla mühendisleri küçük bir kurtarma denizaltısı yaptılar.

Kurtarma başarıyla tamamlandıktan sonra Unsworth'a Elon Musk hakkında ne düşündüğü soruldu. Mağara araştırmacısı Musk’ın çabalarını bir tanıtım eylemi olarak niteledi ve Tesla CEO'sunun denizaltısını münasip bir yere sokmasını söyledi.

Bunun üzerine Musk, kurtarma operasyonunun kahramanını Twitter'da "pedofili adam" olarak nitelendirdi ve Unsworth'un kendisini kışkırttığını iddia etti. Eğer Unsworth, dava sürecinde kendisine edilen hakaretten ötürü zarar gördüğünü kanıtlarsa Musk'ın başı bir süre daha ağrıyacak.