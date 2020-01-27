Elon Musk, Mars'a Koloni Kurmak İçin Starship'e Güveniyor

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Mars’ı insanlığın yeni yuvası yapmakta kararlı. Ünlü girişimci, 2050 yılına kadar Kızıl Gezegen’de 1 milyon insanın yaşadığı devasa bir şehir inşa etmeyi planlıyor. Peki, bu nasıl olacak?

Tesla ve Boring Company gibi şirketleri ile dünyamızı, SpaceX ile de uzayı şekillendiren Elon Musk, insanların birden fazla gezegende yaşadığı bir gelecek hayal ediyor. Güney Afrika asıllı Amerikalı girişimcinin Mars özelindeki planlarını bilmeyen yok. Kızıl Gezegen’i kolonileştirerek, insanoğlunun yeni yuvası yapmak iseyen Musk, bu hedefinden şaşmış değil. Yukarıda sorduğumuz soruyu tekrarlayalım: Peki, bu nasıl olacak?

Bildiğiniz üzere SpaceX’in dikey iniş kalkış prensibini benimseyen Falcon 9 adında bir roket filosu bulunuyor. Amerikalı şirket tarafından tasarlanıp geliştirilen roket, hem uydu hem de çeşitli malzemelerin uzaya taşımasında aktif olarak kullanılıyor. Fakat Musk ve SpaceX’in Mars'a ulaşmak için daha büyük ve daha güçlü bir rokete ihtiyacı var. İşte bu noktada devreye Starship giriyor.

İnsanlığın Mars'a taşınması, Starship projesinin başarısına bağlı

Falcon ailesinin aksine, oldukça fütürist bir tasarıma sahip olan Starship, paslanmaz çelik gövdesi ve 387 metre uzunluğu ile görenleri kendisine hayran bıraktırıyor. Dikey iniş ve kalkış yapabilen, tekrar tekrar kullanılabilen devasa roket, gelecekteki uzay yolculukları için kritik bir önem taşıyor.

Starship, düşük Dünya yörüngesine tek seferde 100 kadar yolcu taşıyabilecek. Elbette bu hedefe ulaşmak kolay olmayacak. SpaceX, Falcon Heavy roketini ilk kez 2018 yılında uzaya fırlatmıştı. Roketin 27 motorundan 6,78 milyon Nm itme gücü elde eden Kaliforniya merkezli şirket, bunun Mars için yeterli bir kuvvet olmadığını çok iyi biliyor.

Eğer Musk, Kızıl Gezegen’e 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir şehir inşa etmek istiyorsa, Starship’in motorlarının önemli ölçüde güçlendirilmesi gerekiyor. Zira Mars’a koloni kurmak için daha önce hiç olmadığı kadar ağır malzemelerin taşınması gerekiyor. NASA, SpaceX ve dünya çapındaki diğer uzay şirketleri, tamamen bu noktaya odaklanmış durumda.

Musk, özellikle itici gaz üretimi konusunda hala çok çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Starship’te kullanılması planlanan yeni nesil Raptor motorları, metanla güçlendirilmişti. Falcon filosundaki roketlerde ise gazyağı ve sıvı oksijen kullanılıyor. SpaceX şu anda yeni Starship prototipini oluşturmak için çalışıyor. Hatırlayacağınız üzere üretilen ilk prototip test sırasında patlamıştı ancak yine de patlamadan önce yerden havalanmayı başarmıştı.