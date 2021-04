Elon Musk, "Mars'ın İmparatoru" Olduğunu İlan Etti

Elon Musk, Twitter hesabında yaptığı bir düzenleme ile takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Profil sayfasındaki biyografi bölümüne "Imperator of Mars" ibaresini ekleyen Musk, Mars'ın imparatoru olduğunu ilan etti.

Yaptığı her açıklama ve attığı her adımla gündem olmayı başaran milyarder Elon Musk, Twitter'daki profilinde önemli bir güncelleme yaptı. Biyografi bölümüne daha önce de bazı eklemeler yaparak gündemin seyrini değiştiren Musk, bu kez "Imperator of Mars" ibaresiyle ortalığı karıştırdı.

Elon Musk'ın Twitter profiline neden böyle bir ekleme yaptığı bilinmiyor. Ancak Musk, bu düzenlemeyle kendini Mars'ın imparatoru olarak ilan etmiş oldu. Bunun ne anlama geldiğini anlamaksa ne yazık ki mümkün değil. Musk, daha öncekilerdeki gibi şaka yapıyor olabilir ya da SpaceX ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşanmış olabilir. Şu an için bu konuyla ilgili net bir açıklama yok.

İşte Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı değişiklik

Elon Musk, kendisini Mars'ın imparatoru olarak ilan etmiş olsa da şu an bunları konuşmak için çok erken. Zira Mars'a insan götürmesi de planlanan Starship isimli roket, henüz istenen düzeyde değil. Ayrıca Musk, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Mars'a ulaşmanın pek de kolay olmadığını, oraya gidecek pek çok kişinin hayatını kaybedebileceğini söylemişti.

Elon Musk'ın Mars tutkusunun ne denli yüksek olduğu sugötürmez bir gerçek. Haliyle Imperator of Mars ibaresi, bu tutkunun net bir göstergesi de olabilir. Ancak Elon Musk'ın kişiliğinin ne kadar renkli olduğunu görmezden gelmezsek, bunun mizahi bir yaklaşımdan ibaret olduğunu da söyleyebilriz. Bakalım Elon Musk, profilinde yaptığı bu değişiklikten sonra ne gibi bir bomba patlatacak.