Elon Musk, insanlığı Mars'a taşımayı hedefleyen Starship aracını Nuh'un gemisine benzetti. Musk, paylaşımında da bir sanatçının geleceği betimleyen görseline yer verdi.

Dünyada yeni bir uzay çağı başlatan Elon Musk’ın şirketi SpaceX, eninde sonunda insanlığı Dünya’dan koparmaya ve Mars’a taşımayı hedefliyor. Mars yolculukları için Starship adı verilen bir uzay aracı üzerinde de uzun süredir çalışıyor.

Starship’in Mars’a yolculuğuna henüz uzun bir süre varken, bugün Musk’tan araç hakkında ilginç bir betimleme geldi. Musk, Starship uzay aracını Nuh’un gemisine benzetti.

Musk’ın Starship’i Nuh’un Gemisi’ne benzettiği paylaşımı:

“Starship, Dünya canlılarını Mars’a taşıyor.”

Starship ne zaman Mars’a çıkacak?

SpaceX’in geliştirdiği Starship uzay aracının 2028/2029’da Mars’a fırlatılması bekleniyor. İnsanlı görevlerin ve Mars’ın kolonileştirilmesinin zamanı ise görevlerin başarısına göre belli olacak.

Görsel hakkında da önemli bir bilgi:

Elon Musk’ın Tweet’inde yer verdiği görsel, 1968 yılında Japon sanatçı Shigeru Komatsuzaki tarafından tasarlandı. Komatsuzaki’nin bu eseri, bugüne kadar pek çok dergi ve yayında yer aldı. Sanatçı, Japonya’da 1950’li yıllardan 2001’e kadar bilim kurgu türünün öncülerinden birisi olarak görülüyordu. Kendisinin diğer eserlerinden bazıları da şu şekildeydi: