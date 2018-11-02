Elon Musk'ın zenginliği ve vizyonerliği bambaşka seviyede gerçekten de. Musk ölümünün Mars'ta olacağına inanıyor.

Mars'ta ölmeyi istemek aklımıza gelmez, aklımıza gelse paramız yetmez.

Elon Musk, Mars'ı kolonileştirme konusunda oldukça iddialı. 2016 yılında Meksika'da yaptığı açıklamada, 40 ile 100 yıl arasında 1 milyon kişilik bir koloni kurmayı hedeflediğini söylemişti. Tabii o gün yaptığı konuşmada tek söylediği bu değildi, Mars'a yapılacak bir seyahatin 200,000 dolarcık cüzi bir ücreti olacağını da söylemişti.

Musk'ın o konferansta söylemediği şeylerin başında, seksen gün boyunca yer çekimsiz ortamda yaşayan insanların buna nasıl tepki vereceği ve insanları güneş radyasyonundan nasıl koruyacakları geliyordu. Mars evleri nasıl olur, neye benzer konusunda da hiçbir fikrimiz yoktu. Bazı konularda hala bir fikrimiz yok. Musk o konuları Mars'ta yaşayacak insanlara bırakmaya karar vermiş durumda.

Elon Musk Mars'ta ölmek istediğini de sık sık belirtiyor. 2013 yılında Mars'ta ölmek istediğini, sadece bunun çarpışma sonucu olmamasını istediğini söylemişti. İki yıl önce de kendisinden sonrası için çok sıkı planlar hazırladığını, çünkü ölümün çok olası olduğunu söylemişti.

Yine o ay Mars'a gitmek isteyenlere ölmeye hazır olup olmadıklarını sormuştu.

Geçen gün katıldığı bir podcastte soruları yanıtlayan Elon Musk, Mars'ta ölüm konusunda sorulan soruya cevap verirken, Mars'ta ölmesinin gayet mümkün olduğunu söyledi. Bunun üzerine podcastin yayıncısı Karen Swisher'in sorduğu "İşler bu şekilde ilerlemeli, değil mi? Elon Musk böyle ölmeli! Mars'a inerken ölmeli!"

Musk bu görüşe katıldığını belirtti. O'na göre bir şey ne kadar ironik ise o kadar gerçekleşmeye yakın oluyor.

Biz Mars'a gidebilir miyiz bilmiyorum, belki de buradaki asıl soru "Değer mi?" olmalı.