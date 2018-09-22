Elon Musk, Mars Üssünün Görüntülerini Yayınladı

Space X'in büyük Mars projesinin temsili görüntüleri yayınlandı. Twitter hesabından paylaşım yapılan görüntülerde uzay aracının tasarımında değişiklikler görüldü.

Space X kurucusu Elon Musk, uzun zamandır gündemde olan Mars projesine bir göz atmamız için iki fotoğraf paylaştı. BFR uzay roketini görüntülerde paylaşan Musk, Mars merkezinin nasıl olacağını şekillendirmeye başladı.

Gezegende insan yaşamı kurmayı planlayan şirket, 2022 yılına kadar BFR aracıyla kargo görevine başlayacak ve ön hazırlıkları gerçekleştirecek. Space X, Mars planlarının yanı sıra BFR aracını Ay'da bir yapı inşa etmek ve yolculukları gerçekleştirmek için de kullanmayı planlıyor.

Şirket, 2017 yılında Moon Base Alpha ve Mars City konseptlerinin görüntülerini Instagram’da yayınlamıştı. Nitekim Space X BFR ve Mars konsepti yer alan bu görüntüleri kaldırdı ve yeni görsellerde BFR’ın tasarımının değiştiğini gözler önüne serdi. Rokette belirgin değişim ise büyük yüzgeçlerin eklenmesi oldu.

Space X ve kurucu CEO Elon Musk, uzay projelerinin zaman çizelgelerinde oldukça iyimser ilerliyor. Şu an için araçların testleri devam ederken, 2022’de Mars’a merkez kurmak için ilk çalışmalar başlayacak.