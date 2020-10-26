Elon Musk, Bu Kez de Mars'a Yüksek Hızlı İnternet Götürecek

SpaceX Başkanı Gwynee Shotwell, katıldığı bir röportajda dikkat çeken bir projeyi duyurdu. Shotwell, SpaceX'in Mars'a insan taşıma amacını hatırlatarak, Mars'taki insanlar ile Dünya'daki insanlar arasında iletişimi sağlayacak yüksek hızlı internet bağlantısı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX isimli uzay taşımacılığı şirketinin en büyük hedefi, Mars'a insan taşımak. Bu fikir, kulağa çılgınca gelse de Elon Musk, projeden çok umutlu. Hatta olağan dışı bir sorun yaşanmazsa 2024 yılı, insanlığın Mars'a taşınmaya başladığı bir yıl olarak kayıtlara geçecek. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalarsa Musk'ın şu sıralar yeni bir proje üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Elon Musk, yılın ilk günlerinde yaptığı bir açıklamada 2050 yılına kadar 1 milyon civarında insanı Mars'a götürmeyi planladıklarını söylemişti. Ancak oraya giden insanlarla Dünya'da kalan insanlar arasındaki iletişimin nasıl sağlanacağı bilinmiyordu. İşte son açıklamalar, bu duruma bir çözüm olacak gibi görünüyor. Çünkü Elon Musk, Mars ile Dünya arasında yüksek hızlı internet bağlantısı sunacak yeni bir proje geliştiriyor.

SpaceX Başkanı Gwynee Shotwell tarafından yapılan açıklamalarda, Mars çevresine de tıpkı Dünya'daki gibi Starlink benzeri uydular yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Neticede Mars'a giden insanlarla Dünya'daki insanlar arasında iletişim kurulmasının bir zorunluluk olduğunu söyleyen Shotwell, buna uygun bir internet teknolojisinin önemli olduğunu ifade etti.

Katıldığı bir röportajda konuşan Shotwell, Mars'a yolculuğun amacı ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Bazı kesimlerin bu durumu Dünya'dan vazgeçiş olarak nitelendirdiğini söyleyen Shotwell, böyle bir durumun kesinlikle düşünülemeyeceğini, Dünya'daki yaşamın sonsuza dek devam edeceğini ifade etti.