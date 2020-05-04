ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakında artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go ve Minecraft'ı Tesla araçlarına yüklenebileceğinin sinyalini verdi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, son iki yıldır video oyunlarını araçlarına entegre etmek için önemli bir çaba sarf ediyor. Tesla sahiplerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve araç içinde geçirdikleri süreyi çok daha eğlenceli kılmayı amaçlayan ABD’li firma, bu konudaki çalışmalarını gün geçtikçe genişletiyor.

Tesla, ilk olarak 2018'de, 70 ve 80'lerin popüler Atari oyunlarının oynanmasına imkan tanıyan araç içi oyun sistemi TeslAtari'yi tanıtmıştı. Şu anda araç sahipleri, Pole Position, Missile Command, Asteroids, Lunar Lander ve Centipede gibi efsane oyunları araç kullanmadıkları zamanlarda direksiyon üzerindeki kontroller vasıtasıyla oynayabiliyorlar.

Tesla sahipleri, araç kullanmadıkları zamanlarda direksiyon üzerindeki kontroller vasıtasıyla oyun oynayabiliyorlar

TeslAtari platformuna daha fazla oyun eklemek istediğini sıkça dile getiren Tesla CEO’su Elon Musk, yalnızca Atari oyunu değil, günümüzün bazı popüler oyunlarının da Tesla araçlarında oynanabilmesini mümkün kılmayı arzuluyor.

Musk, geçtiğimiz yılın mayıs ayında, Unity ve Unreal video oyun motorlarını Tesla araçlarına entegre etmek için çalıştıklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yeni araç içi uygulaması Tesla Arcade'i Tesla sahiplerinin beğenisine sunan Amerikalı firma, yeni platformunu daha da zenginleştirecekmiş gibi görünüyor.

Elon Musk, Pokemon Go ve Minecraft gibi popüler oyunları Tesla sahipleri ile buluşturmak istiyor

Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan Tesla CEO’su, artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go ve Minecraft gibi yapımların Tesla Arcade'e yüklenebileceğinin sinyallerini verdi. “Tesla arabaların içinde çok oyunculu bir şekilde Minecraft oynamanın, ya da araba güvenli sürüş modunda iken sanal gerçeklik unsurları barındıran bir Pokemon GO oyunu oynamanın ne kadar eğlenceli olabileceğini düşünüyor musunuz?” diyen ünlü girişimci, bu açıklaması ile Tesla sahiplerini bir hayli heyecanlandırdı.

Musk, oyun geliştiricilerinin Tesla'nın yerleşik bilgisayarında Minecraft'ın çevrimiçi çok oyunculu bir sürümünü çalıştırmanın yollarını bulmasını istiyor gibi görünüyor. Bunun ne zaman olacağı ise şimdilik belirsiz.

Geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette, Tesla hisse senedi fiyatının çok yüksek olduğunu söyleyen Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, şirketinin piyasa değerinin sadece bir saatte 14 milyar dolar azalmasına neden olmuştu. Bu paylaşımın ardından Musk’ın Tesla’daki hisseleri de yaklaşık 3 milyar dolar değer kaybetmişti.